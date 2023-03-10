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Минобороны назвало украинских участников биологических программ США на Украине

Ведомости

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России Игорь Кириллов на брифинге обнародовал имена нескольких десятков граждан Украины, участвовавших в проведении военно-биологических программ США на территории страны.

Так, одним из участников, по данным Минобороны РФ, является начальник санитарно-эпидемиологического управления ВСУ Сергей Моргун. Он, как утверждается, был одним из организаторов взаимодействия минобороны Украины с агентством США по сокращению угрозы оружия массового поражения (DTRA), курировал исследования хантавирусов. Еще одним участником называется руководитель центра общественного здоровья Владимир Курпита, руководивший взаимодействием украинских специалистов с DTRA и передачей биологических проб от украинских граждан за рубеж.

В роли посредника при взаимодействии с подрядными организациями Пентагона выступала заведующая референс-лабораторией Центра общественного здоровья минздрава Украины Ирина Демчишина, добавил Кириллов.

В подготовленной презентации Кириллова также в списке фигурантов военно-биологических исследований указаны замдиректора по международному сотрудничеству ИЭКВМ Денис Музыка, менеджеры подрядных компаний Black and Veatch и Metabiota Лариса Пекарская и Наталья Михайловская, заведующий лабораторией природно-очаговых инфекций НИИ эпидемиологии и гигиены ЛНМУ Игорь Лозинский и др.

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«Всего Минобороны России располагает сведениями о более ста участниках биологических программ двойного назначения. В настоящее время Следственным комитетом Российской Федерации на причастность к реализации указанных программ проверяется более 10 граждан США, а также ряд должностных лиц министерства обороны Украины», – рассказал Кириллов.

Минобороны РФ в марте 2022 г. показало документы, которые доказывают, что на Украине занимались созданием компонентов биологического оружия. Тогда же президент РФ Владимир Путин заявил, что на Украине существовала «сеть из десятков лабораторий», где при поддержке США осуществлялись военно-биологические программы. 

В конце января Кириллов сообщал о пресечении военно-биологических программ США на Украине. По его данным, США перевезли свое военно-биологическое оборудование с Украины в страны Балтии и Польшу. США также наращивают сотрудничество со странами Африки и Азиатско-Тихоокеанского региона – Кенией, Сингапуром, Таиландом, отметил он тогда.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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