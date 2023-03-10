Минобороны назвало украинских участников биологических программ США на Украине

Так, одним из участников, по данным Минобороны РФ, является начальник санитарно-эпидемиологического управления ВСУ Сергей Моргун. Он, как утверждается, был одним из организаторов взаимодействия минобороны Украины с агентством США по сокращению угрозы оружия массового поражения (DTRA), курировал исследования хантавирусов. Еще одним участником называется руководитель центра общественного здоровья Владимир Курпита, руководивший взаимодействием украинских специалистов с DTRA и передачей биологических проб от украинских граждан за рубеж.