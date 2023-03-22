Шойгу пообещал завершить модернизацию системы ПРО Москвы до конца года
Модернизация системы противоракетной обороны (ПРО) Москвы будет завершена до конца этого года, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании коллегии оборонного ведомства.
«В этом году завершим модернизацию системы противоракетной обороны города Москвы», – приводит его слова ТАСС.
До конца года необходимо провести еще 33 основных организационных мероприятия, рассказал Шойгу, включающих формирование дивизии и бригады ПВО, ракетной бригады особого назначения ПВО-ПРО, зенитного ракетного полка с комплексом С-350 и военно-транспортного авиационного полка.
Кроме того, будет завершено строительство 621 объекта военной инфраструктуры для нужд ВКС, добавил министр.