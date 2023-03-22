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Шойгу пообещал завершить модернизацию системы ПРО Москвы до конца года

Ведомости

Модернизация системы противоракетной обороны (ПРО) Москвы будет завершена до конца этого года, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании коллегии оборонного ведомства.

«В этом году завершим модернизацию системы противоракетной обороны города Москвы», – приводит его слова ТАСС.

До конца года необходимо провести еще 33 основных организационных мероприятия, рассказал Шойгу, включающих формирование дивизии и бригады ПВО, ракетной бригады особого назначения ПВО-ПРО, зенитного ракетного полка с комплексом С-350 и военно-транспортного авиационного полка.

Кроме того, будет завершено строительство 621 объекта военной инфраструктуры для нужд ВКС, добавил министр.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных