В Минобороны также сообщили, что за сутки российская армия уничтожила 300 украинских военнослужащих на Донецком направлении. На Краснолиманском направлении потери противника превысили 90 военнослужащих, а на Купянском — 50. Также Вооруженные силы РФ уничтожили на Херсонском направлении до 20 военных. Общие потери ВСУ на Запорожском и Южнодонецком направлениях составили до 40 человек.