Минобороны сообщило о поражении двух ангаров с военной техникой в Одессе
Российские военные поразили два ангара с военной техникой на территории аэродрома «Школьный» в Одессе. Об этом говорится в сводке Минобороны России.
«На территории аэродрома «Школьный» в районе города Одесса поражены два ангара с вооружением и военной техникой ВСУ», – сказано в сообщении.
В Минобороны также сообщили, что за сутки российская армия уничтожила 300 украинских военнослужащих на Донецком направлении. На Краснолиманском направлении потери противника превысили 90 военнослужащих, а на Купянском — 50. Также Вооруженные силы РФ уничтожили на Херсонском направлении до 20 военных. Общие потери ВСУ на Запорожском и Южнодонецком направлениях составили до 40 человек.
Накануне, 21 марта, украинские издания сообщали о взрывах в Одессе, в регионе звучала воздушная тревога.
Российские военные наносят удары по критической инфраструктуре Украины с 10 октября 2022 г. После взрыва на Крымском мосту президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что в случае продолжения попыток Киева ударить по территории страны последует жесткий ответ.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. По данным Минобороны РФ, с начала боевых действий ВС России уничтожили 403 самолета и 224 вертолета. Также было сбито более 3500 беспилотников.