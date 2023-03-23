Минобороны сообщило о сбитом украинском Су-24 под Харьковом
Авиация Воздушно-космических сил (ВКС) России под Харьковом сбили самолет украинский Су-24. Об этом говорится в сводке Минобороны России.
«Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Богуславка Харьковской области сбит самолет Су-24 воздушных сил Украины», – сказано в сообщении.
В Минобороны также сообщили, что за сутки российская армия уничтожила свыше 250 украинских военнослужащих на Донецком направлении. На Краснолиманском направлении потери противника превысили 80 военнослужащих, а на Купянском — до 70. Также Вооруженные силы РФ уничтожили на Херсонском направлении до 15 военных. Общие потери ВСУ на Запорожском и Южнодонецком направлениях составили до 50 человек.
Накануне, 22 марта, в ведомстве сообщили об уничтожении 300 украинских военнослужащих на Донецком направлении, свыше 90 – на Краснолиманском, около 50 – на Купянском, а также на Запорожском и Южнодонецком – до 40. Вместе с тем на Херсонском направлении до 20 военных. Также были поражены два ангара с военной техникой на территории аэродрома «Школьный» в Одессе.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. По данным Минобороны РФ, с начала боевых действий ВС России уничтожили 404 самолета и 224 вертолета. Также было сбито более 3500 беспилотников.