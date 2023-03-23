Минобороны сообщило о сбитом украинском Су-24 под Харьковом

Накануне, 22 марта, в ведомстве сообщили об уничтожении 300 украинских военнослужащих на Донецком направлении, свыше 90 – на Краснолиманском, около 50 – на Купянском, а также на Запорожском и Южнодонецком – до 40. Вместе с тем на Херсонском направлении до 20 военных. Также были поражены два ангара с военной техникой на территории аэродрома «Школьный» в Одессе.