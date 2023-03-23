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Минобороны сообщило о сбитом украинском Су-24 под Харьковом

Ведомости

Авиация Воздушно-космических сил (ВКС) России под Харьковом сбили самолет украинский Су-24. Об этом говорится в сводке Минобороны России. 

«Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Богуславка Харьковской области сбит самолет Су-24 воздушных сил Украины», – сказано в сообщении. 

В Минобороны также сообщили, что  за сутки российская армия уничтожила свыше 250 украинских военнослужащих на Донецком направлении. На Краснолиманском направлении потери противника превысили 80 военнослужащих, а на Купянском — до 70. Также Вооруженные силы РФ уничтожили на Херсонском направлении до 15 военных. Общие потери ВСУ на Запорожском и Южнодонецком направлениях составили до 50 человек.

Накануне, 22 марта, в ведомстве сообщили об уничтожении 300 украинских военнослужащих на Донецком направлении, свыше 90 – на Краснолиманском, около 50 – на Купянском, а также на Запорожском и Южнодонецком – до 40. Вместе с тем на Херсонском направлении до 20 военных. Также были поражены два ангара с военной техникой на территории аэродрома «Школьный» в Одессе.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. По данным Минобороны РФ, с начала боевых действий ВС России уничтожили 404 самолета и 224 вертолета. Также было сбито более 3500 беспилотников. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных