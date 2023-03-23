Словакия передала Украине первые четыре истребителя МиГ-29
Словакия отправила на Украину 4 из 13 обещанных истребителей МиГ-29. Об этом сообщил министр обороны Словакии Ярослав Надь в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России).
«Первые четыре истребителя МиГ-29 уже покинули Словакию и благополучно переданы вооруженным силам Украины», — написал он.
Министр добавил, что остальные самолеты прибудут на Украину в ближайшие недели.
17 марта правительство Словакии одобрило передачу Киеву 13 истребителей МиГ-29. В Кремле заявили, что таким образом западные страны «занимаются утилизацией старой ненужной техники». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что поставка самолетов Украине не повлияет на ход спецоперации, а вся военная техника будет уничтожена.
Ранее о планах передать Украине истребители МиГ-29 сообщил президент Польши Анджей Дуда. Он подчеркнул, что техника находится в полностью рабочем состоянии.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. В ответ западные страны ввели масштабные санкции против РФ и стали оказывать Украине военную помощью. Ранее Украина просила США поставить ей истребители четвертого поколения F-16, однако Вашингтон в этом Киеву отказал. В Пентагоне отметили, что позиция США не изменилась после решения Польши и Словакии отправить Украине несколько истребителей.