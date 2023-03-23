Словакия передала Украине первые четыре истребителя МиГ-29

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. В ответ западные страны ввели масштабные санкции против РФ и стали оказывать Украине военную помощью. Ранее Украина просила США поставить ей истребители четвертого поколения F-16, однако Вашингтон в этом Киеву отказал. В Пентагоне отметили, что позиция США не изменилась после решения Польши и Словакии отправить Украине несколько истребителей.