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Политика

Словакия передала Украине первые четыре истребителя МиГ-29

Ведомости

Словакия отправила на Украину 4 из 13 обещанных истребителей МиГ-29. Об этом сообщил министр обороны Словакии Ярослав Надь в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России). 

«Первые четыре истребителя МиГ-29 уже покинули Словакию и благополучно переданы вооруженным силам Украины», — написал он. 

Министр добавил, что остальные самолеты прибудут на Украину в ближайшие недели.

17 марта правительство Словакии одобрило передачу Киеву 13 истребителей МиГ-29. В Кремле заявили, что таким образом западные страны «занимаются утилизацией старой ненужной техники». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что поставка самолетов Украине не повлияет на ход спецоперации, а вся военная техника будет уничтожена. 

Ранее о планах передать Украине истребители МиГ-29 сообщил президент Польши Анджей Дуда. Он подчеркнул, что техника находится в полностью рабочем состоянии.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. В ответ западные страны ввели масштабные санкции против РФ и стали оказывать Украине военную помощью. Ранее Украина просила США поставить ей истребители четвертого поколения F-16, однако Вашингтон в этом Киеву отказал. В Пентагоне отметили, что позиция США не изменилась после решения Польши и Словакии отправить Украине несколько истребителей. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных