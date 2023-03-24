МИД КНР: Пекину нечего сообщить о возможной беседе Си Цзиньпина и Зеленского
Пекин пока не может предоставить какой-либо информации о возможном разговоре председателя КНР Си Цзиньпина и президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявила официальный представитель МИД Китая Мао Нин.
«По украинской проблеме китайская сторона поддерживает контакты со всеми [заинтересованными] сторонами», — отметила она (цитата по ТАСС).
В конце февраля Зеленский на фоне публикации КНР плана по урегулированию конфликта на Украине заявил, что хотел бы провести встречу с Си Цзиньпином. По словам украинского лидера, он намерен обсудить с китайским коллегой боевые действия на Украине и экономическое сотрудничество двух стран. В МИД КНР на это ответили, что Пекин поддерживает контакты со всеми сторонами конфликта, «включая Украину».
13 марта газета The Wall Street Journal сообщила, что Си Цзиньпин намерен провести онлайн-встречу с Зеленским после визита в Москву. Китайский лидер покинул Россию 22 марта, но Киев так и не получил подтверждения о звонке от китайской стороны.
Накануне, 23 марта, советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк подтвердил планы Си Цзиньпина и Зеленского провести беседу. Он уточнил, что организация осложнилась из-за позиции Китая по украинскому вопросу. «Есть вопрос того, что Китай еще не нашел своего нового политического места. То есть — хочет ли он на себя взять вопрос урегулирования между Россией и Украиной или все-таки будет осторожно стоять в стороне. Как я понимаю, Китай еще для себя этого не выяснил», — сказал Подоляк.