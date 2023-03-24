МИД КНР: Пекину нечего сообщить о возможной беседе Си Цзиньпина и Зеленского

Накануне, 23 марта, советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк подтвердил планы Си Цзиньпина и Зеленского провести беседу. Он уточнил, что организация осложнилась из-за позиции Китая по украинскому вопросу. «Есть вопрос того, что Китай еще не нашел своего нового политического места. То есть — хочет ли он на себя взять вопрос урегулирования между Россией и Украиной или все-таки будет осторожно стоять в стороне. Как я понимаю, Китай еще для себя этого не выяснил», — сказал Подоляк.