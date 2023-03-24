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МИД КНР: Пекину нечего сообщить о возможной беседе Си Цзиньпина и Зеленского

Ведомости

Пекин пока не может предоставить какой-либо информации о возможном разговоре председателя КНР Си Цзиньпина и президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявила официальный представитель МИД Китая Мао Нин.

«По украинской проблеме китайская сторона поддерживает контакты со всеми [заинтересованными] сторонами», — отметила она (цитата по ТАСС). 

В конце февраля Зеленский на фоне публикации КНР плана по урегулированию конфликта на Украине заявил, что хотел бы провести встречу с Си Цзиньпином. По словам украинского лидера, он намерен обсудить с китайским коллегой боевые действия на Украине и экономическое сотрудничество двух стран. В МИД КНР на это ответили, что Пекин поддерживает контакты со всеми сторонами конфликта, «включая Украину».

13 марта газета The Wall Street Journal сообщила, что Си Цзиньпин намерен провести онлайн-встречу с Зеленским после визита в Москву. Китайский лидер покинул Россию 22 марта, но Киев так и не получил подтверждения о звонке от китайской стороны.

Вице-премьер Украины Ирина Верещук ранее отмечала, что главам двух стран «есть что сказать друг другу». В МИД Украины сообщали, что не располагают информацией о подготовке к возможной беседе.

Накануне, 23 марта, советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк подтвердил планы Си Цзиньпина и Зеленского провести беседу. Он уточнил, что организация осложнилась из-за позиции Китая по украинскому вопросу. «Есть вопрос того, что Китай еще не нашел своего нового политического места. То есть — хочет ли он на себя взять вопрос урегулирования между Россией и Украиной или все-таки будет осторожно стоять в стороне. Как я понимаю, Китай еще для себя этого не выяснил», — сказал Подоляк. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных