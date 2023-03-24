Минобороны сообщило об активных действиях российских войск на двух направлениях
За последние сутки российские войска предприняли активные действия на Купянском и Донецком направлениях. Об этом сообщает Минобороны России.
В результате на Купянском направлении потери противника составили до 60 военнослужащих. Также российская армия уничтожила две боевые бронированные машины, два автомобиля, гаубицу Д-20 и две самоходные артиллерийские установки Krab польского производства.
На Донецком направлении противник потерял более 380 военных, а также танк, две боевые машины пехоты, 10 автомобилей, пикап и две самоходные гаубицы «Гвоздика». На Краснолиманском направлении российские военные уничтожили до 125 украинских военнослужащих, а на Херсонском — до 40. На Южнодонецком и Запорожском направлениях общие потери противника составили более 40 человек.
Как отмечает Минобороны, в районе Сухого Лимана Одесской области Вооруженные силы России ликвидировали ангар с беспилотниками ВСУ. Также склад боеприпасов противника уничтожен под Константиновкой (ДНР).
Накануне, 23 марта, российские войска также предприняли активные действия на Донецком и Купянском направлениях. В оборонном ведомстве добавили, что в Харьковской области был сбит украинский самолет Су-24. Днем ранее российские военные уничтожили два ангара с военной техникой на территории аэродрома «Школьный» в районе Одессы.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. По данным Минобороны РФ, с начала боевых действий ВС России уничтожили 404 самолета и 224 вертолета. Также было сбито более 3500 беспилотников и ликвидировано почти 8400 танков и других боевых бронированных машин.