Минобороны сообщило об активных действиях российских войск на двух направлениях

На Донецком направлении противник потерял более 380 военных, а также танк, две боевые машины пехоты, 10 автомобилей, пикап и две самоходные гаубицы «Гвоздика». На Краснолиманском направлении российские военные уничтожили до 125 украинских военнослужащих, а на Херсонском — до 40. На Южнодонецком и Запорожском направлениях общие потери противника составили более 40 человек.