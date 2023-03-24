Премьер Польши призвал ввести санкции против банка Raiffeisen за работу в РФ

«Я считаю, что уже в не очень отдаленном будущем должна быть установлена конкретная дата, когда те компании, которые развивают бизнес в России, такие как Raiffeisen International Bank [RBI], должны будут остановить свою деятельность в России. В противном случае к ним должны быть применены санкции или какие-то иные меры», – сказал польский премьер после заседания Совета ЕС.