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Премьер Польши призвал ввести санкции против банка Raiffeisen за работу в РФ

Ведомости

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал Евросоюз ввести санкции в отношении австрийского Raiffeisen Bank, если тот продолжит работу в России. Об этом сообщили «РИА Новости».

«Я считаю, что уже в не очень отдаленном будущем должна быть установлена конкретная дата, когда те компании, которые развивают бизнес в России, такие как Raiffeisen International Bank [RBI], должны будут остановить свою деятельность в России. В противном случае к ним должны быть применены санкции или какие-то иные меры», – сказал польский премьер после заседания Совета ЕС.

По словам Моравецкого, работая в РФ, Raiffeisen «зарабатывает там деньги и делает взносы в российский бюджет».

Ранее австрийский банк сообщил «РИА Новостям», что продолжает изучать варианты будущего своей дочерней компании в России после сообщений СМИ о требованиях Европейского центрального банка (ЕЦБ) покинуть российский рынок.

Ранее по теме: Reuters узнал о требовании ЕЦБ к Raiffeisen Bank покинуть Россию

В феврале министерство финансов США начало проверку группы RBI в связи с работой ее бизнеса в России. Тогда представитель банка заявил, что США усилят контроль над банком.

17 марта 2022 г. RBI допустил «тщательно продуманный» выход из капитала российской «дочки». 4 мая того же года руководитель банка Йоханн Штробль заявил, что на покупку российской «дочки» есть несколько потенциальных претендентов, но не стал раскрывать их имена.

Ранее по теме: Райффайзенбанк временно приостановил открытие счетов для новых клиентов-юрлиц

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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