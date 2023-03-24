Премьер Польши призвал ввести санкции против банка Raiffeisen за работу в РФ
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал Евросоюз ввести санкции в отношении австрийского Raiffeisen Bank, если тот продолжит работу в России. Об этом сообщили «РИА Новости».
«Я считаю, что уже в не очень отдаленном будущем должна быть установлена конкретная дата, когда те компании, которые развивают бизнес в России, такие как Raiffeisen International Bank [RBI], должны будут остановить свою деятельность в России. В противном случае к ним должны быть применены санкции или какие-то иные меры», – сказал польский премьер после заседания Совета ЕС.
По словам Моравецкого, работая в РФ, Raiffeisen «зарабатывает там деньги и делает взносы в российский бюджет».
Ранее австрийский банк сообщил «РИА Новостям», что продолжает изучать варианты будущего своей дочерней компании в России после сообщений СМИ о требованиях Европейского центрального банка (ЕЦБ) покинуть российский рынок.
В феврале министерство финансов США начало проверку группы RBI в связи с работой ее бизнеса в России. Тогда представитель банка заявил, что США усилят контроль над банком.
17 марта 2022 г. RBI допустил «тщательно продуманный» выход из капитала российской «дочки». 4 мая того же года руководитель банка Йоханн Штробль заявил, что на покупку российской «дочки» есть несколько потенциальных претендентов, но не стал раскрывать их имена.