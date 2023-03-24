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Россия обвинила Словакию в нарушении правил реэкспорта оружия

Ведомости

Передача Словакией самолетов МиГ-29 Украине – это грубое нарушение международных обязательств по реэкспорту вооружений российского производства, передает Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС).

«Речь идет об очередном грубом нарушении словацкой стороной своих международных обязательств по реэкспорту вооружения и военной техники российского производства», – подчеркнули в ФСВТС (цитата по ТАСС).

В сообщении также говорится, что эти действия расцениваются как «недружественный акт» против России, направленный на разрушение двусторонних отношений.

Информационное агентство CTK накануне сообщило, что Словакия передала Украине первые четыре из 13 истребителей МиГ-29, выведенных в прошлом году из состава национальных ВВС. Процесс передачи истребителей займет несколько недель.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что поставка самолетов Украине не повлияет на ход спецоперации, а вся военная техника будет уничтожена. Ранее о планах передать Украине истребители МиГ-29 сообщил президент Польши Анджей Дуда. Он подчеркнул, что техника находится в полностью рабочем состоянии.

Ранее по теме: Кремль: поставки МиГ-29 Украине не повлияют на ход спецоперации

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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