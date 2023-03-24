Россия обвинила Словакию в нарушении правил реэкспорта оружия

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что поставка самолетов Украине не повлияет на ход спецоперации, а вся военная техника будет уничтожена. Ранее о планах передать Украине истребители МиГ-29 сообщил президент Польши Анджей Дуда. Он подчеркнул, что техника находится в полностью рабочем состоянии.