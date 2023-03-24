Россия обвинила Словакию в нарушении правил реэкспорта оружия
Передача Словакией самолетов МиГ-29 Украине – это грубое нарушение международных обязательств по реэкспорту вооружений российского производства, передает Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС).
«Речь идет об очередном грубом нарушении словацкой стороной своих международных обязательств по реэкспорту вооружения и военной техники российского производства», – подчеркнули в ФСВТС (цитата по ТАСС).
В сообщении также говорится, что эти действия расцениваются как «недружественный акт» против России, направленный на разрушение двусторонних отношений.
Информационное агентство CTK накануне сообщило, что Словакия передала Украине первые четыре из 13 истребителей МиГ-29, выведенных в прошлом году из состава национальных ВВС. Процесс передачи истребителей займет несколько недель.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что поставка самолетов Украине не повлияет на ход спецоперации, а вся военная техника будет уничтожена. Ранее о планах передать Украине истребители МиГ-29 сообщил президент Польши Анджей Дуда. Он подчеркнул, что техника находится в полностью рабочем состоянии.