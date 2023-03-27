Газета
Политика

Песков: реакция Запада не повлияет на размещение ядерного оружия в Белоруссии

Ведомости

Планы России по размещению ядерного оружия в Белоруссии реакция западных стран поменять не может, заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Планы России такая реакция, безусловно, поменять не может. Президент все объяснил в своих заявлениях, которые он сделал в интервью в субботу. К этому добавить нечего», – сказал он.

25 марта президент России Владимир Путин заявил о завершении постройки хранилища для тактического ядерного оружия (ТЯО) в Белоруссии к июлю этого года. Президент отметил, что Москва не передает Минску ядерное оружие, а делает то, чем США занимаются уже много лет – размещением ТЯО на территории союзников и обучением их пилотов навыкам обращения с ним.

«Они имеют в определенных странах союзников и готовят их носители и экипажи. Мы то же самое собираемся делать. Именно об этом [президент Белоруссии] Александр Григорьевич [Лукашенко] и попросил», – сказал Путин.

В администрации президента США после заявления российского президента отметили, что не видят признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие. Вашингтон в связи с этим не видит причин для корректировки своих стратегических ядерных сил.

МИД Украины в свою очередь потребовал созвать заседание Совета Безопасности ООН, чтобы обсудить планы размещения ядерных арсеналов в Белоруссии. Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ЕС готов будет ввести новые санкции в случае размещения Россией ТЯО в Белоруссии. МИД Польши осудил планы России по размещению ядерного оружия в Белоруссии, назвав это «усилением угрозы миру в Европе и во всем мире», пишет агентство PAP, а МИД Германии назвал заявление Путина «продолжающейся попыткой ядерного запугивания».

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных