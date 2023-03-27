Песков: реакция Запада не повлияет на размещение ядерного оружия в Белоруссии
Планы России по размещению ядерного оружия в Белоруссии реакция западных стран поменять не может, заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Планы России такая реакция, безусловно, поменять не может. Президент все объяснил в своих заявлениях, которые он сделал в интервью в субботу. К этому добавить нечего», – сказал он.
25 марта президент России Владимир Путин заявил о завершении постройки хранилища для тактического ядерного оружия (ТЯО) в Белоруссии к июлю этого года. Президент отметил, что Москва не передает Минску ядерное оружие, а делает то, чем США занимаются уже много лет – размещением ТЯО на территории союзников и обучением их пилотов навыкам обращения с ним.
«Они имеют в определенных странах союзников и готовят их носители и экипажи. Мы то же самое собираемся делать. Именно об этом [президент Белоруссии] Александр Григорьевич [Лукашенко] и попросил», – сказал Путин.
В администрации президента США после заявления российского президента отметили, что не видят признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие. Вашингтон в связи с этим не видит причин для корректировки своих стратегических ядерных сил.
МИД Украины в свою очередь потребовал созвать заседание Совета Безопасности ООН, чтобы обсудить планы размещения ядерных арсеналов в Белоруссии. Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ЕС готов будет ввести новые санкции в случае размещения Россией ТЯО в Белоруссии. МИД Польши осудил планы России по размещению ядерного оружия в Белоруссии, назвав это «усилением угрозы миру в Европе и во всем мире», пишет агентство PAP, а МИД Германии назвал заявление Путина «продолжающейся попыткой ядерного запугивания».