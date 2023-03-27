Минобороны РФ: ВСУ за сутки потеряли более 400 человек на донецком направлении

На остальных направлениях ВС России продолжили наносить артиллерийские и авиационные удары по позициям ВСУ. На купянском направлении атаковали скопления живой силы и техники в районах населенных пунктов Двуречная, Синьковка, Кисловка Харьковской области, Новоселовское и Стельмаховка в ЛНР. На кранолиманском – подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Невское В ЛНР, Ямполовка и Григоровка в ДНР. Потери украинской стороны составили в районе 65 и 85 военнослужащих соответственно.