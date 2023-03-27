Минобороны РФ: ВСУ за сутки потеряли более 400 человек на донецком направлении
Российские войска за прошедшие сутки предприняли активные действия на донецком направлении в зоне проведения спецоперации, в результате чего ВСУ потеряли более 400 военнослужащих, говорится в ежедневной сводке Минобороны РФ.
«На Донецком направлении в ходе активных действий подразделений «Южной» группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии потери противника за сутки составили более 400 украинских военнослужащих и наёмников», – говорится в сообщении.
На остальных направлениях ВС России продолжили наносить артиллерийские и авиационные удары по позициям ВСУ. На купянском направлении атаковали скопления живой силы и техники в районах населенных пунктов Двуречная, Синьковка, Кисловка Харьковской области, Новоселовское и Стельмаховка в ЛНР. На кранолиманском – подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Невское В ЛНР, Ямполовка и Григоровка в ДНР. Потери украинской стороны составили в районе 65 и 85 военнослужащих соответственно.
Кроме того в районе села Берестовое в Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 103-й бригады территориальной обороны Украины. В небе над Темировкой в Запорожской области был сбит украинский вертолет Ми-8.
Ранее Минобороны сообщило об уничтожении 26 марта украинского беспилотника Ту-141 «Стриж» в Тульской области. После воздействия российским комплексом радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Поле-21» аппарат упал в районе Киреевска. По данным правительства региона, в результате происшествия пострадали три человека, им оказана медицинская помощь. Кроме того, частично пострадали 10 частных домов.
Власти заявили, что жители региона, лишившиеся жилья, получат сертификат на приобретение нового, другим будет компенсирован ремонт в размере до 1 млн руб. Пострадавшим выплатят по 100 000 руб.