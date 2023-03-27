Путин присвоил аэропорту Надым имя Виктора Черномырдина

Черномырдин родился в 1938 г. С 1985 по 1989 г. он был министром газовой промышленности СССР. В 1989-1992 гг. Черномырдин занимал должность председателя правления «Газпрома», затем в 1992-1998 гг. он был председателем правительства РФ. С 2001 по 2009 г. политик был послом РФ на Украине, с 2009 по 2010 г. – советник президента России и специальный представитель президента РФ по вопросам экономического сотрудничества со странами СНГ. Черномырдин умер 3 ноября 2010 г.