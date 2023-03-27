Путин присвоил аэропорту Надым имя Виктора Черномырдина
Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении аэропорту Надым имени советского и российского политика Виктора Черномырдина. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«В соответствии с пунктом 1 Указа Президента Российской Федерации от 28 ноября 2018 г. № 681 "О присвоении отдельным географическим объектам имен лиц, имеющих особые заслуги перед Отечеством" постановляю: Присвоить аэропорту Надым имя В.С. Черномырдина», – следует из документа.
Указ вступает в силу со дня его подписания – 27 марта.
Черномырдин родился в 1938 г. С 1985 по 1989 г. он был министром газовой промышленности СССР. В 1989-1992 гг. Черномырдин занимал должность председателя правления «Газпрома», затем в 1992-1998 гг. он был председателем правительства РФ. С 2001 по 2009 г. политик был послом РФ на Украине, с 2009 по 2010 г. – советник президента России и специальный представитель президента РФ по вопросам экономического сотрудничества со странами СНГ. Черномырдин умер 3 ноября 2010 г.
В августе 2021 г. Путин подписал указ, согласно которому международному аэропорту Грозного присвоено имя Ахмата Кадырова — первого президента Чечни и отца нынешнего главы республики Рамзана Кадырова.