Газета
Политика

Путин присвоил аэропорту Надым имя Виктора Черномырдина

Ведомости

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении аэропорту Надым имени советского и российского политика Виктора Черномырдина. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«В соответствии с пунктом 1 Указа Президента Российской Федерации от 28 ноября 2018 г. № 681 "О присвоении отдельным географическим объектам имен лиц, имеющих особые заслуги перед Отечеством" постановляю: Присвоить аэропорту Надым имя В.С. Черномырдина», – следует из документа.

Указ вступает в силу со дня его подписания – 27 марта.

Черномырдин родился в 1938 г. С 1985 по 1989 г. он был министром газовой промышленности СССР. В 1989-1992 гг. Черномырдин занимал должность председателя правления «Газпрома», затем в 1992-1998 гг. он был председателем правительства РФ. С 2001 по 2009 г. политик был послом РФ на Украине, с 2009 по 2010 г. – советник президента России и специальный представитель президента РФ по вопросам экономического сотрудничества со странами СНГ. Черномырдин умер 3 ноября 2010 г.

В августе 2021 г. Путин подписал указ, согласно которому международному аэропорту Грозного присвоено имя Ахмата Кадырова — первого президента Чечни и отца нынешнего главы республики Рамзана Кадырова.

Ранее по теме: Путин присвоил аэропорту Грозного имя Ахмата Кадырова

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных