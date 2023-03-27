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На Украине подтвердили получение бронетехники из ФРГ и США

Ведомости

Министр обороны Украины Алексей Резников подтвердил получение от стран Запада бронетехники, которая уже поступила на вооружение десантно-штурмовых войск. Об этом министр заявил в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России).

«Сегодня имел честь совместно с командующим десантно-штурмовых войск Украины генерал-майором Максимом "Майком" Миргородским и нашими десантниками обкатать новое пополнение в наших армированных подразделениях. Challenger от Британии, Stryker и Cougar от США и Marder от Германии», – написал Резников в соцсети.

Ранее сегодня стало известно, что Германия поставила на Украину обещанные 18 своих танков Leopard 2. Как отмечает Der Spiegel со ссылкой на источники, последние танки были отправлены из Германии на прошлой неделе и уже прибыли на Украину. Кроме танков ВСУ получили также около 40 БМП Marder.

Поставки 18 немецких и трех португальских танков Leopard 2 до конца марта ранее анонсировал министр обороны ФРГ Борис Писториус. Первоначально, в конце января, Германия объявила о поставке Киеву 14 танков Leopard 2.

О планах передать Киеву танки также сообщили Польша, Финляндия, Норвегия, Португалия, Испания, Канада и Нидерланды. Кроме того, Великобритания анонсировала отправку на Украину своих танков Challenger 2, а США — M1 Abrams.

Российские власти неоднократно критиковали поставки западного оружия Киеву. В частности, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупреждала, что накачивание Украины вооружением приближает НАТО к опасной черте прямого военного столкновения с Россией. В Кремле заявили, что танки Leopard и Abrams сгорят так же, как и вся остальная западная военная техника. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев подчеркнул, что танки не спасут Украину, а спикер Госдумы Вячеслав Володин предрек им судьбу фашистских «Тигров».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных