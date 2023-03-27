На Украине подтвердили получение бронетехники из ФРГ и США

Ранее сегодня стало известно, что Германия поставила на Украину обещанные 18 своих танков Leopard 2. Как отмечает Der Spiegel со ссылкой на источники, последние танки были отправлены из Германии на прошлой неделе и уже прибыли на Украину. Кроме танков ВСУ получили также около 40 БМП Marder.