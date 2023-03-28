Песков: отношения России и Германии оставляют желать лучшего
Сейчас отношения России и Германии оставляют желать лучшего, заявил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. ФРГ «прямо и косвенно» постоянно повышает уровень своей вовлеченности в конфликт на Украине, добавил он.
Ранее немецкий журнал Der Spiegel сообщил, что Германия в ближайшие годы планирует увеличить расходы на военную помощь Украине с 3 млрд евро до более чем 15 млрд евро. В связи с этим журналисты спросили у Пескова, как на это отреагировали в Кремле и может ли это повлечь последствия для российско-германских отношений.
«В целом эти отношения сейчас оставляют желать лучшего. Германия принимает активное участие в вооружении Украины, в накачивании Украины оружием. Германия прямо и косвенно постоянно повышает уровень своей вовлеченности в этот конфликт. Поэтому, конечно, ничего хорошего подобные действия не сулят», – прокомментировал представитель Кремля.
Накануне, 27 марта, Der Spiegel сообщил, что Германия поставила на Украину обещанные ранее 18 своих танков Leopard 2. Как отмечало издание со ссылкой на источники, последние танки были отправлены из Германии на прошлой неделе и уже прибыли на Украину. Кроме танков ВСУ получили также около 40 БМП Marder.
Поставки 18 немецких и трех португальских танков Leopard 2 до конца марта ранее анонсировал министр обороны ФРГ Борис Писториус. Первоначально, в конце января, Германия объявила о поставке Киеву 14 танков Leopard 2.
О планах передать Киеву танки также сообщили Польша, Финляндия, Норвегия, Португалия, Испания, Канада и Нидерланды. Кроме того, Великобритания анонсировала отправку на Украину своих танков Challenger 2, а США — M1 Abrams.
Российские власти неоднократно критиковали поставки западного оружия Киеву. В частности, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупреждала, что накачивание Украины вооружением приближает НАТО к опасной черте прямого военного столкновения с Россией. В Кремле заявили, что танки Leopard и Abrams сгорят так же, как и вся остальная западная военная техника. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев подчеркнул, что танки не спасут Украину, а спикер Госдумы Вячеслав Володин предрек им судьбу фашистских «Тигров».