Песков: отношения России и Германии оставляют желать лучшего

Ранее немецкий журнал Der Spiegel сообщил, что Германия в ближайшие годы планирует увеличить расходы на военную помощь Украине с 3 млрд евро до более чем 15 млрд евро. В связи с этим журналисты спросили у Пескова, как на это отреагировали в Кремле и может ли это повлечь последствия для российско-германских отношений.