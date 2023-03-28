Мэр Воркуты отправится служить по контракту в зону спецоперации

Ярослав Шапошников занимает пост мэра Воркуты с марта 2021 г. До приезда в Коми в 2020 г. был председателем Кузьмищенского сельского поселения Костромской области, а также председателем совета депутатов Костромского района. В 2021 г. чиновника направили в составе мобильного отряда МВД России в служебную командировку в Чечню. Там он работал в должности следователя «Особой зоны город Грозный» и принимал участие в контртеррористических мероприятиях.