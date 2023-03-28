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Мэр Воркуты отправится служить по контракту в зону спецоперации

Ведомости

Мэр Воркуты Ярослав Шапошников объявил, что отправится служить в зону спецоперации по контракту. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию города.

«Пришло время непосредственно поддержать наших ребят и самому принять участие в специальной военной операции уже в качестве военнослужащего. В скором времени я заключу контракт на один год с Министерством обороны РФ», — цитирует мэрия Шапошникова.

Он добавил, что с ним в зону боевых действий отправятся еще пять человек из администрации. По словам мэра, его решение поддержал глава Республики Коми Владимир Уйба. В администрации добавили, что сроки отправки уточняются, также решается вопрос об исполняющем обязанности на период службы мэра.

Ярослав Шапошников занимает пост мэра Воркуты с марта 2021 г. До приезда в Коми в 2020 г. был председателем Кузьмищенского сельского поселения Костромской области, а также председателем совета депутатов Костромского района. В 2021 г. чиновника направили в составе мобильного отряда МВД России в служебную командировку в Чечню. Там он работал в должности следователя «Особой зоны город Грозный» и принимал участие в контртеррористических мероприятиях.

В ноябре прошлого года в зону спецоперации также отправился мэр Читы Александр Сапожников. Он сообщил, что является десантником с боевым опытом, и отметил, что «не может оставаться в стороне от судьбоносного сражения». В мэрии уточнили, что исполняющим обязанности главы администрации города назначен Андрей Гренишин. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных