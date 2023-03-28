Мэр Воркуты отправится служить по контракту в зону спецоперации
Мэр Воркуты Ярослав Шапошников объявил, что отправится служить в зону спецоперации по контракту. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию города.
«Пришло время непосредственно поддержать наших ребят и самому принять участие в специальной военной операции уже в качестве военнослужащего. В скором времени я заключу контракт на один год с Министерством обороны РФ», — цитирует мэрия Шапошникова.
Он добавил, что с ним в зону боевых действий отправятся еще пять человек из администрации. По словам мэра, его решение поддержал глава Республики Коми Владимир Уйба. В администрации добавили, что сроки отправки уточняются, также решается вопрос об исполняющем обязанности на период службы мэра.
Ярослав Шапошников занимает пост мэра Воркуты с марта 2021 г. До приезда в Коми в 2020 г. был председателем Кузьмищенского сельского поселения Костромской области, а также председателем совета депутатов Костромского района. В 2021 г. чиновника направили в составе мобильного отряда МВД России в служебную командировку в Чечню. Там он работал в должности следователя «Особой зоны город Грозный» и принимал участие в контртеррористических мероприятиях.
В ноябре прошлого года в зону спецоперации также отправился мэр Читы Александр Сапожников. Он сообщил, что является десантником с боевым опытом, и отметил, что «не может оставаться в стороне от судьбоносного сражения». В мэрии уточнили, что исполняющим обязанности главы администрации города назначен Андрей Гренишин.