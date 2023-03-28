Шойгу посетил оборонные предприятия в Челябинской и Кировской областях
Министр обороны РФ Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на предприятиях оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в Челябинской и Кировской областях. Об этом сообщает Минобороны РФ.
«Глава военного ведомства проинспектировал производственные мощности предприятий, непосредственно задействованные в выпуске продукции военного назначения для обеспечения специальной военной операции», — говорится в сообщении.
В частности, Шойгу проверил производство артиллерийских, танковых, минометных снарядов различного калибра и неуправляемых авиационных ракет, а также участки контроля качества. Также министр заслушал доклады руководителей предприятий о текущих результатах выполнения гособоронзаказа.
В Минобороны отметили, что благодаря модернизации предприятиям удалось «в несколько раз увеличить выпуск боеприпасов». До конца 2023 г. производство отдельных вооружений вырастет в 7-8 раз, уточнили в ведомстве.
По итогам поездки Шойгу провел рабочие совещания с руководством предприятий, представителями профильных органов военного управления и Минпромторга РФ. Министр призвал продолжать наращивать производство военной продукции в соответствии с графиками выполнения гособоронзаказа.
До этого, 14 марта, Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на предприятии ОПК «Тактическое ракетное вооружение» в Московской области. Министр поручил удвоить объемы производства высокоточных средств поражения. В конце января он посетил первый в России специализированный завод по производству крупноразмерных беспилотников.