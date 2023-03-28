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Шойгу посетил оборонные предприятия в Челябинской и Кировской областях

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на предприятиях оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в Челябинской и Кировской областях. Об этом сообщает Минобороны РФ.  

«Глава военного ведомства проинспектировал производственные мощности предприятий, непосредственно задействованные в выпуске продукции военного назначения для обеспечения специальной военной операции», — говорится в сообщении. 

В частности, Шойгу проверил производство артиллерийских, танковых, минометных снарядов различного калибра и неуправляемых авиационных ракет, а также участки контроля качества. Также министр заслушал доклады руководителей предприятий о текущих результатах выполнения гособоронзаказа.

В Минобороны отметили, что благодаря модернизации предприятиям удалось «в несколько раз увеличить выпуск боеприпасов». До конца 2023 г. производство отдельных вооружений вырастет в 7-8 раз, уточнили в ведомстве.

По итогам поездки Шойгу провел рабочие совещания с руководством предприятий, представителями профильных органов военного управления и Минпромторга РФ. Министр призвал продолжать наращивать производство военной продукции в соответствии с графиками выполнения гособоронзаказа.

До этого, 14 марта, Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на предприятии ОПК «Тактическое ракетное вооружение» в Московской области. Министр поручил удвоить объемы производства высокоточных средств поражения. В конце января он посетил первый в России специализированный завод по производству крупноразмерных беспилотников. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных