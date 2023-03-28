В Госдуму внесли законопроект об особенностях выборов в новых регионах
Депутаты и сенаторы внесли в Государственную думу законопроект, согласно которому предлагается предоставить новым регионам России право устанавливать особенности проведения выборов. Соответствующий документ опубликован на сайте электронной базы нижней палаты.
«В целях обеспечения безопасности, защиты жизни и здоровья граждан, реализации и защиты избирательных прав граждан проектом федерального закона предусматривается, что при проведении выборов на территории субъектов Российской Федерации, принятых в состав Российской Федерации, <...> особенности реализации отдельных положений Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" могут устанавливаться законами указанных субъектов», – говорится в пояснительной записке.
26 марта правительство одобрило проект закона «О свободной экономической зоне на территориях Донецкой народной республики, Луганской народной республики, Запорожской области и Херсонской области», документ решено внести в Госдуму. Как пояснили в кабмине, законопроект регламентирует функционирование свободной экономической зоны (СЭЗ) и деятельность ее резидентов на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Еще одним документом, который также одобрил кабмин, для участников СЭЗ устанавливаются налоговые льготы, в том числе по налогам на прибыль, имущество, а также в отношении земельных участков, говорится в сообщении.
30 сентября 2022 г. президент России Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей подписали договоры о присоединении регионов к России. Путин подчеркнул, что жители присоединенных территорий «становятся гражданами РФ навсегда». Референдумы по вопросу о присоединении регионов к РФ прошли с 23 по 27 сентября. По итогам подсчетов 100% бюллетеней в ДНР и ЛНР присоединение к России поддержали 99,23% и 98,42% проголосовавших соответственно, в Запорожской и Херсонской областях — 93,11% и 87,05% соответственно.