В Госдуму внесли законопроект об особенностях выборов в новых регионах

26 марта правительство одобрило проект закона «О свободной экономической зоне на территориях Донецкой народной республики, Луганской народной республики, Запорожской области и Херсонской области», документ решено внести в Госдуму. Как пояснили в кабмине, законопроект регламентирует функционирование свободной экономической зоны (СЭЗ) и деятельность ее резидентов на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Еще одним документом, который также одобрил кабмин, для участников СЭЗ устанавливаются налоговые льготы, в том числе по налогам на прибыль, имущество, а также в отношении земельных участков, говорится в сообщении.