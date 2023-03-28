МОК отложил решение по участию российских спортсменов в Олимпиаде-2024

Бах отметил, что МОК примет решение «в нужное время», даже если спортсмены на тот момент уже пройдут отбор по правилам своей федерации. Он напомнил, что в отношении спортсменов из России и Белоруссии уже действует ряд санкций. В частности, запрет на демонстрацию флагов и исполнение гимнов двух стран распространяется и на Олимпиаду, уточнил он.