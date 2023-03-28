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МОК отложил решение по участию российских спортсменов в Олимпиаде-2024

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Международный олимпийский комитет (МОК) примет решение по допуску российских и белорусских спортсменов к участию в Олимпиаде 2024 г. в Париже «в нужное время». Об этом сообщил на пресс-конференции по итогам заседания исполкома МОК президент организации Томас Бах.

«Исполком МОК не определил четкого времени для решения по Олимпиадам 2024 и 2026 гг. Никто не знает, что будет завтра или через девять месяцев. У меня нет ответа, когда наступит нужное время. Мы должны следить за ситуацией», — заявил он (цитата по ТАСС).

Бах отметил, что МОК примет решение «в нужное время», даже если спортсмены на тот момент уже пройдут отбор по правилам своей федерации. Он напомнил, что в отношении спортсменов из России и Белоруссии уже действует ряд санкций. В частности, запрет на демонстрацию флагов и исполнение гимнов двух стран распространяется и на Олимпиаду, уточнил он.

Президент МОК добавил, что организация поддерживает допуск российских и белорусских спортсменов в нейтральном статусе. При этом они смогут выступать только в индивидуальных видах спорта, участие команд из России и Белоруссии не допускается. Кроме того, спортсмены не должны поддерживать спецоперацию на Украине и быть связаны с российскими и белорусскими вооруженными силами или органами национальной безопасности.

Бах уточнил, что решение о допуске россиян и белорусов до Олимпийских игр будут принимать международные спортивные федерации. По его словам, для этого МОК создаст специальный орган под эгидой федераций летних и зимних видов спорта.

25 января МОК проголосовал за возвращение российских и белорусских спортсменов на международные соревнования в нейтральном статусе. В конце марта Бах выступил против «коллективной вины» в отношении российских атлетов. При этом, подчеркнул он, в соревнования не должны принимать участие спортсмены, активно поддерживающие боевые действия на Украине.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных