МОК отложил решение по участию российских спортсменов в Олимпиаде-2024
Международный олимпийский комитет (МОК) примет решение по допуску российских и белорусских спортсменов к участию в Олимпиаде 2024 г. в Париже «в нужное время». Об этом сообщил на пресс-конференции по итогам заседания исполкома МОК президент организации Томас Бах.
«Исполком МОК не определил четкого времени для решения по Олимпиадам 2024 и 2026 гг. Никто не знает, что будет завтра или через девять месяцев. У меня нет ответа, когда наступит нужное время. Мы должны следить за ситуацией», — заявил он (цитата по ТАСС).
Бах отметил, что МОК примет решение «в нужное время», даже если спортсмены на тот момент уже пройдут отбор по правилам своей федерации. Он напомнил, что в отношении спортсменов из России и Белоруссии уже действует ряд санкций. В частности, запрет на демонстрацию флагов и исполнение гимнов двух стран распространяется и на Олимпиаду, уточнил он.
Президент МОК добавил, что организация поддерживает допуск российских и белорусских спортсменов в нейтральном статусе. При этом они смогут выступать только в индивидуальных видах спорта, участие команд из России и Белоруссии не допускается. Кроме того, спортсмены не должны поддерживать спецоперацию на Украине и быть связаны с российскими и белорусскими вооруженными силами или органами национальной безопасности.
Бах уточнил, что решение о допуске россиян и белорусов до Олимпийских игр будут принимать международные спортивные федерации. По его словам, для этого МОК создаст специальный орган под эгидой федераций летних и зимних видов спорта.
25 января МОК проголосовал за возвращение российских и белорусских спортсменов на международные соревнования в нейтральном статусе. В конце марта Бах выступил против «коллективной вины» в отношении российских атлетов. При этом, подчеркнул он, в соревнования не должны принимать участие спортсмены, активно поддерживающие боевые действия на Украине.