В МОК выступили против принципа «коллективной вины» в отношении российских атлетов
Руководитель Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах выступил против применения принципа «коллективной вины» в отношении российских спортсменов. Об этом сообщило агентство Associated Press.
«Наши принципы ясны – всякая активная поддержка военных действий, в том числе демонстрация символа Z на одежде, в соцсетях и т. д., запрещена. Тот, кто поддерживает военные действия таким образом, не должен принимать участия в соревнованиях, но это будут решать федерации, т. к. МОК может только дать рекомендацию», – сказал руководитель спортивного комитета.
На вопрос о спортсменах, которые служат в Вооруженных сил (ВС) РФ или связаны с военными организациями, руководитель ответил, что МОК может принять решение в отношении таких случаев на заседании исполнительного комитета на следующей неделе.
25 января МОК проголосовал за возвращение российских и белорусских спортсменов на международные соревнования в нейтральном статусе. При этом планируется не допускать тех спортсменов, которые активно поддерживают военную операцию на Украине.
16 марта Федерация фехтования Германии (DFB), после выступления Международной федерации фехтования (FIE) за возвращение спортсменов из РФ и Белоруссии, отказалась от проведения этапа Кубка мира по фехтованию на рапирах среди женщин. В DFB подчеркнули, что такое решение было принято после оценки президиума федерации и клуба фехтовальщиков города Таубербишофсхайм, в котором должен был проходить этап Кубка мира. Президент Федерации фехтования России (ФФР) Ильгар Мамедов назвал отказ ожидаемым и заявил, что соревнования сможет провести другая страна.
Позже о возможном отказе заявили в Федерации фехтования Польши (PZS). Тогда генеральный секретарь федерации усомнился, что запланированный на 21-23 апреля турнир состоится. По его словам, организаторы ждут разъяснений от FIE по тому, как будет определяться политическая нейтральность спортсменов, т. к. это принципиально для местных органов власти.