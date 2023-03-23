В МОК выступили против принципа «коллективной вины» в отношении российских атлетов

16 марта Федерация фехтования Германии (DFB), после выступления Международной федерации фехтования (FIE) за возвращение спортсменов из РФ и Белоруссии, отказалась от проведения этапа Кубка мира по фехтованию на рапирах среди женщин. В DFB подчеркнули, что такое решение было принято после оценки президиума федерации и клуба фехтовальщиков города Таубербишофсхайм, в котором должен был проходить этап Кубка мира. Президент Федерации фехтования России (ФФР) Ильгар Мамедов назвал отказ ожидаемым и заявил, что соревнования сможет провести другая страна.