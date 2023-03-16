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Германия не будет принимать этап Кубка мира по фехтованию после допуска россиян

Ведомости

Федерация фехтования Германии (DFB) отказалась от проведения этапа Кубка мира по фехтованию на рапирах среди женщин после доступа спортсменок из России и Белоруссии. Об этом сообщила пресс-служба DFB.

10 марта Международная федерация фехтования (FIE) проголосовала за возвращение российских и белорусских спортсменов на международные соревнования, а 25 января за это также выступили в Международном олимпийском комитете (МОК). В комитете предложили участие спортсменов в нейтральном статусе, но не допускать тех, кто активно поддерживает военную операцию на Украине.

«Обсуждения последних дней после решения конгресса FIE снова разрешить участие в соревнованиях фехтовальщиков из России и Белоруссии вызвали бурные дискуссии как внутри страны, так и за ее пределами. Теперь мы хотим дать четкий сигнал, что нам хотелось бы другого результата и что мы все еще видим большое количество открытых вопросов, которые сделали проведение турнира невозможным», – говорится в сообщении.

В DFB подчеркнули, что такое решение было принято после оценки президиума федерации и клуба фехтовальщиков города Таубербишофсхайм, в котором должен был проходить этап Кубка мира.

Президент Федерации фехтования России (ФФР) Ильгар Мамедов назвал отказ DFB ожидаемым решением. По его словам, соревнования сможет провести другая страна. «Те страны, которые не могут проводить соревнования на равноправных условиях, проводить их не будут, проводить будут другие, они есть в большом количестве», – заявил Мамедов.

В ноябре 2022 г. Мамедов рассказал, что FIE продлила решение об отстранении российских спортсменов до марта 2023 г. Тогда он подчеркнул, что шанс попасть на Олимпиаду-2024 в Париже у России есть, т.к. квалификационный турнир стартует в апреле этого года.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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