РЖД получил ответ Совета Европы на просьбу снять с холдинга санкции
Холдинг «Российские железные дороги» (РЖД) обратился в Совет Европы с просьбой отменить санкции, однако получил ответ о стремлении стран ЕС «максимизировать давление» на правительство России. Об этом сообщил генеральный директор, председатель правления РЖД Олег Белозеров на заседании Совета Федерации.
В ноябре 2022 г. РЖД повторно обратились в Совет Европы с требованием рассмотреть заявление компании об отмене санкций. В компании напомнили, что документ был направлен европейским властям еще в июле, однако так и не был рассмотрен.
Представители холдинга обратили внимание, что под санкции попали не только РЖД, но и АО «Федеральная пассажирская компания» и 24 пригородных пассажирских компаний. В РЖД подчеркнули, что их деятельность связана «исключительно с транспортным обслуживанием жителей страны», и заявили о «пренебрежении и безразличии» к российским гражданам.
В заявлении, поданном в Совет Европы, летом 2022 г. говорилось, что санкции мешают РЖД «выполнять социально значимые, гуманитарные функции» и являются дискриминацией по отношению к жителям России. В связи с этим холдинг потребовал снять ограничения.
ЕС ввел санкции против РЖД в конце февраля 2022 г. — сразу после начала спецоперации России на Украине. Кроме того, под санкциями США и Великобритании находится глава РЖД Олег Белозеров.