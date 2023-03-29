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РЖД получил ответ Совета Европы на просьбу снять с холдинга санкции

Ведомости

Холдинг «Российские железные дороги» (РЖД) обратился в Совет Европы с просьбой отменить санкции, однако получил ответ о стремлении стран ЕС «максимизировать давление» на правительство России. Об этом сообщил генеральный директор, председатель правления РЖД Олег Белозеров на заседании Совета Федерации.

«Мы направили обращение в Совет Европы об отмене санкций. Но ответ лежит далеко за пределами гуманизма и правового поля. Нам прямым текстом пишут, что применяемые в отношении ОАО «РЖД» санкции призваны «максимизировать давление на правительство России», — заявил он (цитата по ТАСС). 

В ноябре 2022 г. РЖД повторно обратились в Совет Европы с требованием рассмотреть заявление компании об отмене санкций. В компании напомнили, что документ был направлен европейским властям еще в июле, однако так и не был рассмотрен. 

Представители холдинга обратили внимание, что под санкции попали не только РЖД, но и АО «Федеральная пассажирская компания» и 24 пригородных пассажирских компаний. В РЖД подчеркнули, что их деятельность связана «исключительно с транспортным обслуживанием жителей страны», и заявили о «пренебрежении и безразличии» к российским гражданам.

В заявлении, поданном в Совет Европы, летом 2022 г. говорилось, что санкции мешают РЖД «выполнять социально значимые, гуманитарные функции» и являются дискриминацией по отношению к жителям России. В связи с этим холдинг потребовал снять ограничения. 

ЕС ввел санкции против РЖД в конце февраля 2022 г. — сразу после начала спецоперации России на Украине. Кроме того, под санкциями США и Великобритании находится глава РЖД Олег Белозеров.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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