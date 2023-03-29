Минобороны сообщило об уничтожении узла связи и четырех пунктов управления ВСУ

В Минобороны также сообщили, что за сутки российская армия уничтожила до 310 украинских военнослужащих на Донецком направлении. На Краснолиманском направлении потери противника составили 100 военнослужащих, а на Купянском — свыше 35. Также Вооруженные силы РФ уничтожили на Херсонском направлении до 40 военных. Общие потери ВСУ на Запорожском и Южнодонецком направлениях превысили 50 человек.