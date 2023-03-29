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Минобороны сообщило об уничтожении узла связи и четырех пунктов управления ВСУ

Ведомости

Российские военнослужащие уничтожили узел связи вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Семеновка в ДНР, а также четыре пункта управления в ДНР, Харьковской и Херсонской областях. Об этом говорится в сводке Минобороны России.

«В районе населенного пункта Семеновка Донецкой народной республики уничтожен узел связи ВСУ. Кроме того, поражены четыре пункта управления подразделений ВСУ в районах населенных пунктов Орлянка Харьковской области, Авдеевка Донецкой народной республики и Новоберислав Херсонской области», – сказано в сообщении. 

В Минобороны также сообщили, что  за сутки российская армия уничтожила до 310 украинских военнослужащих на Донецком направлении. На Краснолиманском направлении потери противника составили 100 военнослужащих, а на Купянском — свыше 35. Также Вооруженные силы РФ уничтожили на Херсонском направлении до 40 военных. Общие потери ВСУ на Запорожском и Южнодонецком направлениях превысили 50 человек.

Накануне, 28 марта, в ведомстве сообщили о первом перехвате управляемого реактивного снаряда GLSDB. Вместе с тем активные действия российских военных были зафиксированы на Донецком и Краснолиманском направлениях, где за сутки было уничтожено 240 и 125 военных соответственно. 

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. По данным Минобороны РФ, с начала боевых действий ВС России уничтожили 404 самолета и 226 вертолетов. Также было сбито более 3600 беспилотников.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных