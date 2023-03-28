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Минобороны сообщило о первом перехвате управляемого реактивного снаряда GLSDB

Ведомости

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) впервые перехватили управляемый реактивный снаряд GLSDB. Об этом сообщает Минобороны РФ. 

«Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено восемнадцать реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и один управляемый реактивный снаряд GLSDB», — говорится в сводке за 28 марта.

Кроме того, в Херсонской области российские войска уничтожили радиолокатор наведения украинского зенитного ракетного комплекса С-300. Также в общей сложности за сутки были сбиты 12 беспилотников противника. 

Минобороны отметило активные действия российских военных на двух направлениях. На Краснолиманском направлении противник потерял до 125 военных, а на Донецком — до 240. На Купянском направлении было уничтожено до 65 украинских военных, а на Херсонском — до 18. На Запорожском и Южнодонецком в общем сложности потери противника составили до 20 военнослужащих.

Накануне, 27 марта, Минобороны сообщило об уничтожении на Донецком направлении до 400 украинских военных. На остальных направлениях ВС России продолжили наносить артиллерийские и авиационные удары по позициям ВСУ.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. По данным Минобороны РФ, с начала боевых действий Вооруженные силы России уничтожили 404 самолета и 226 вертолетов. Также было сбито более 3600 беспилотников, ликвидировано свыше 8400 танков и других боевых бронированных машин и уничтожено более 4400 орудий полевой артиллерии и минометов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных