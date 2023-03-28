Минобороны сообщило о первом перехвате управляемого реактивного снаряда GLSDB

Минобороны отметило активные действия российских военных на двух направлениях. На Краснолиманском направлении противник потерял до 125 военных, а на Донецком — до 240. На Купянском направлении было уничтожено до 65 украинских военных, а на Херсонском — до 18. На Запорожском и Южнодонецком в общем сложности потери противника составили до 20 военнослужащих.