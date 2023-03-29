Конгрессмен Маккол: лишь 20% финансовой помощи Украине от США идет напрямую Киеву

Ранее в марте председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о выделении ЕС очередного транша по расширенной программе макрофинансовой помощи в 1,5 млрд евро. Всего программа такой помощи рассчитана на 18 млрд евро за 2023 г. Большая часть этой помощи будет выделена в виде кредитов с 10-летним льготным периодом, которые планируется выплачивать ежеквартально. Ожидается, что сумма в 18 млрд евро кредитов и грантов покроет около половины дефицита украинского бюджета в 2023 г.