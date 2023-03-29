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Конгрессмен Маккол: лишь 20% финансовой помощи Украине от США идет напрямую Киеву

Ведомости

Из выделяемой США финансовой помощи Украине лишь 20% приходится на прямую бюджетную поддержку Киева, заявил председатель комитета по иностранным делам палаты представителей конгресса США Майкл Маккол.

«Из выделенных $113 млрд в виде четырех дополнительных [пакетов помощи Украине] примерно 60% ассигнуются американским войскам, американским рабочим, а также на модернизацию американских запасов. В реальности только 20% финансирования идет непосредственно украинскому правительству в форме прямой бюджетной поддержки», – приводит его слова ТАСС.

Подотчетность продолжит иметь ключевое значение для продолжения оказания помощи Киеву, добавил парламентарий.

27 февраля министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что до конца сентября 2024 г. Украине будет перечислен очередной транш финансовой помощи в размере $8,65 млрд. Она отметила, что США с начала военной операции предоставили украинским властям экономическую помощь на сумму свыше $13 млрд и следующий транш увеличит сумму на $14 млрд.

Ранее в марте председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о выделении ЕС очередного транша по расширенной программе макрофинансовой помощи в 1,5 млрд евро. Всего программа такой помощи рассчитана на 18 млрд евро за 2023 г. Большая часть этой помощи будет выделена в виде кредитов с 10-летним льготным периодом, которые планируется выплачивать ежеквартально. Ожидается, что сумма в 18 млрд евро кредитов и грантов покроет около половины дефицита украинского бюджета в 2023 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных