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ЕС выделил очередной транш макрофинансовой помощи Украине на 1,5 млрд евро

Ведомости

Евросоюз выделил Украине очередной транш по расширенной программе макрофинансовой помощи в 1,5 млрд евро, сообщила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в своем Twitter. Всего программа такой помощи рассчитана на 18 млрд евро за 2023 г.

«Наша помощь помогает поддерживать Украину... и твердо ставит Украину на путь вступления в ЕС», – написала она.

Выделение второго транша помощи на прошлой неделе анонсировал первый заместитель главы ЕК Валдис Домбровскис.

В ноябре прошлого года Европарламент одобрил пакет финансовой помощи для Украины от Евросоюза на сумму до 18 млрд евро на 2023 г. Большая часть этой помощи будет выделена в виде кредитов с 10-летним льготным периодом, которые планируется выплачивать ежеквартально. Ожидается, что сумма в 18 млрд евро кредитов и грантов покроет около половины дефицита украинского бюджета в 2023 г.

20 марта представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сообщил, что страны – члены ЕС согласовали план общей стоимостью 2 млрд евро, по которому вооруженные силы Украины получат в течение следующих 12 месяцев 1 млн артиллерийских снарядов.

23 января Евросоюз согласовал выделение Украине транша военной помощи на 500 млн евро. В частности, министры иностранных дел стран ЕС тогда договорились о выделении 45 млн евро на «нелетальное оборудование» для военной учебной миссии ЕС на Украине.

27 февраля министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что до конца сентября 2024 г. Украине будет перечислен очередной транш финансовой помощи в размере $8,65 млрд. Она отметила, что США с начала военной операции предоставили украинским властям экономическую помощь на сумму свыше $13 млрд и следующий транш увеличит сумму на $14 млрд.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных