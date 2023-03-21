ЕС выделил очередной транш макрофинансовой помощи Украине на 1,5 млрд евро
Евросоюз выделил Украине очередной транш по расширенной программе макрофинансовой помощи в 1,5 млрд евро, сообщила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в своем Twitter. Всего программа такой помощи рассчитана на 18 млрд евро за 2023 г.
«Наша помощь помогает поддерживать Украину... и твердо ставит Украину на путь вступления в ЕС», – написала она.
Выделение второго транша помощи на прошлой неделе анонсировал первый заместитель главы ЕК Валдис Домбровскис.
В ноябре прошлого года Европарламент одобрил пакет финансовой помощи для Украины от Евросоюза на сумму до 18 млрд евро на 2023 г. Большая часть этой помощи будет выделена в виде кредитов с 10-летним льготным периодом, которые планируется выплачивать ежеквартально. Ожидается, что сумма в 18 млрд евро кредитов и грантов покроет около половины дефицита украинского бюджета в 2023 г.
20 марта представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сообщил, что страны – члены ЕС согласовали план общей стоимостью 2 млрд евро, по которому вооруженные силы Украины получат в течение следующих 12 месяцев 1 млн артиллерийских снарядов.
23 января Евросоюз согласовал выделение Украине транша военной помощи на 500 млн евро. В частности, министры иностранных дел стран ЕС тогда договорились о выделении 45 млн евро на «нелетальное оборудование» для военной учебной миссии ЕС на Украине.
27 февраля министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что до конца сентября 2024 г. Украине будет перечислен очередной транш финансовой помощи в размере $8,65 млрд. Она отметила, что США с начала военной операции предоставили украинским властям экономическую помощь на сумму свыше $13 млрд и следующий транш увеличит сумму на $14 млрд.