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Евросоюз выделит второй транш макрофинансовой помощи Украине на 1,5 млрд евро

Ведомости

Европейский союз выделит Украине второй транш макрофинансовой помощи на 1,5 млрд евро. Об этом сообщил первый заместитель руководителя Еврокомиссии Валдис Домбровскис в своем аккаунте в Twitter.

«Мы рассчитываем перевести Украине второй транш по нашей расширенной программе макрофинансовой помощи в 1,5 млрд евро на следующей неделе, чтобы помочь этой стране удовлетворить ее насущные потребности», – говорится в сообщении Домбровскиса. Программа такой помощи рассчитана на 18 млрд евро за 2023 г.

23 января Евросоюз согласовал выделение Украине транша военной помощи на 500 млн евро. В частности, министры иностранных дел стран ЕС тогда договорились о выделении 45 млн евро на «нелетальное оборудование» для военной учебной миссии ЕС на Украине. Венгрия дала понять, что выступает против новых антироссийских санкций, в частности тех, которые могут ограничить сотрудничество Будапешта и Москвы в области атомной энергетики, – при этом также одобрила новый транш для Украины.

О выделении макрофинансовой помощи в 500 млн евро, в частности, сообщалось в середине декабря 2022 г. Тогда третий по счету транш был выплачен в рамках 5 млрд евро исключительной макрофинансовой помощи Украине за прошлый год.

27 февраля министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что до конца сентября 2024 г. Украине будет перечислен очередной транш финансовой помощи в размере $8,65 млрд. Она отметила, что США с начала военной операции предоставили украинским властям экономическую помощь на сумму свыше $13 млрд. и следующий транш увеличит сумму на $14 млрд.

18 мая прошлого года европейская комиссия сообщила о подготовке экстренной программы макрофинансового кредитования Украины на сумму 9 млрд евро под гарантии ЕС до конца 2022 г. В августе Евросоюз перечислил первый 1 млрд евро из пакета финансовой помощи.

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В ноябре 2022 г. Домбровскис сообщил, что Евросоюз не сможет выделить Украине 3 млрд евро из обещанных 9 млрд евро. Тогда он предложил в ускоренном порядке выделить Украине половину следующего транша из 18 млрд евро макрофинансовой помощи, предусмотренных на 2023 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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