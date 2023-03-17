Евросоюз выделит второй транш макрофинансовой помощи Украине на 1,5 млрд евро

23 января Евросоюз согласовал выделение Украине транша военной помощи на 500 млн евро. В частности, министры иностранных дел стран ЕС тогда договорились о выделении 45 млн евро на «нелетальное оборудование» для военной учебной миссии ЕС на Украине. Венгрия дала понять, что выступает против новых антироссийских санкций, в частности тех, которые могут ограничить сотрудничество Будапешта и Москвы в области атомной энергетики, – при этом также одобрила новый транш для Украины.