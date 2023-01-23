Reuters: ЕС одобрил новый транш военной помощи Киеву на 500 млн евро

20 января также стало известно, что США отправят на Украину очередной пакет военной помощи на сумму $2,5 млрд. В рамках него Вашингтон передаст Киеву 59 боевых машин пехоты Bradley, 590 ракет для установленных на них противотанковых ракетных комплексов TOW и 295 000 боеприпасов калибра 25 мм. Также в транш вошли восемь зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) M1097 Avenger, 90 бронированных машин Stryker, дополнительные боеприпасы для NASAMS и HIMARS и 53 бронированные машины с усиленной противоминной защитой класса MRAP и др. В Пентагоне отметили, что с начала спецоперации России на Украине объем военной помощи Вашингтона Киеву превысил $26,7 млрд.