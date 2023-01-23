Reuters: ЕС одобрил новый транш военной помощи Киеву на 500 млн евро
Евросоюз 23 января согласовал выделение Украине нового транша военной помощи на 500 млн евро, выяснило агентство Reuters.
Кроме того, главы МИД ЕС договорились о выделении 45 млн евро на «нелетальное оборудование» для военной учебной миссии ЕС на Украине. Венгрия одобрила новый транш, но дала понять, что выступает против новых антироссийских санкций, в частности тех, которые могут ограничить сотрудничество Будапешта и Москвы в области атомной энергетики.
По итогам консультаций глав оборонных министерств стран – членов НАТО 20 января на американской базе ВВС Рамштайн в Германии альянс согласовал предоставление Украине беспрецедентно большого по номенклатуре пакета военной помощи, в который, однако, не включены немецкие танки Leopard 2. После этого главы МИД Эстонии, Латвии и Литвы призвали власти ФРГ срочно передать Киеву танки.
Возможная отправка на Украину тяжелых танков будет иметь негативные последствия, заявил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. При этом, по его словам, поставки вооружений кардинально ситуацию не изменят, однако «добавят проблем» для Украины.
20 января также стало известно, что США отправят на Украину очередной пакет военной помощи на сумму $2,5 млрд. В рамках него Вашингтон передаст Киеву 59 боевых машин пехоты Bradley, 590 ракет для установленных на них противотанковых ракетных комплексов TOW и 295 000 боеприпасов калибра 25 мм. Также в транш вошли восемь зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) M1097 Avenger, 90 бронированных машин Stryker, дополнительные боеприпасы для NASAMS и HIMARS и 53 бронированные машины с усиленной противоминной защитой класса MRAP и др. В Пентагоне отметили, что с начала спецоперации России на Украине объем военной помощи Вашингтона Киеву превысил $26,7 млрд.