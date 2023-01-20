США выделили Украине новый пакет военной помощи на $2,5 млрд
США отправят на Украину очередной пакет военной помощи на сумму $2,5 млрд. Об этом говорится в заявлении Пентагона.
В рамках нового пакета Вашингтон передаст Киеву 59 боевых машин пехоты Bradley, 590 ракет для установленных на них противотанковых ракетных комплексов TOW и 295 000 боеприпасов калибра 25 мм. Также в транш вошли восемь зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) M1097 Avenger, 90 бронированных машин Stryker, дополнительные боеприпасы для NASAMS и HIMARS и 53 бронированные машины с усиленной противоминной защитой класса MRAP.
Кроме того, США передадут Украине 350 бронемашин HMMWV, артиллерийские снаряды разных калибров, противопехотные мины Claymore, около 2 000 противотанковых ракет и другие виды вооружений.
В Пентагоне отметили, что с начала спецоперации России на Украине объем военной помощи Вашингтона Киеву превысил $26,7 млрд. Всего с 2014 г. было выделено $29,5 млрд.
Данный пакет военной помощи стал не самой крупной поддержкой со стороны США. В начале января в Белом доме заявили о решении передать Киеву вооружения на $3 млрд.
Российские власти неоднократно критиковали финансовую и военную помощь Запада Украине. В частности, официальный представитель МИД Мария Захарова предупреждала, что накачивание Украины вооружениями приближает НАТО к опасной черте прямого военного столкновения с Россией.