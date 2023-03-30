Захарова прокомментировала задержание корреспондента The Wall Street Journal

29 марта издание «Вечерние ведомости» сообщило, что у ресторана Bukowski Grill в Екатеринбурге «силовики в гражданской одежде завели человека с натянутым на голову свитером» в микроавтобус. Позже PR-специалист Ярослав Ширшиков, с которым Гершкович договаривался о встрече на 30 марта, сообщил, что он давал интервью Гершковичу около двух недель назад. По словам Ширшикова, журналиста WSJ интересовало, «в первую очередь, отношение к ЧВК "Вагнер" в обществе».