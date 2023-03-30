Захарова прокомментировала задержание корреспондента The Wall Street Journal
Деятельность сотрудника The Wall Street Journal в Екатеринбурге не имеет отношения к журналистике, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, это не первый случай, когда журналистская виза и аккредитация используются в России для прикрытия деятельности, не являющейся журналистикой.
«То, чем занимался в Екатеринбурге сотрудник американского издания The Wall Street Journal, не имеет отношения к журналистике. К сожалению, это не первый случай, когда статус "иностранного корреспондента", журналистская виза и аккредитация используются иностранцами в нашей стране для прикрытия деятельности, не являющейся журналистикой. Уже не первого известного западника "хватают за руку"», – написала Захарова в своем Telegram-канале.
Ранее сегодня стало известно о задержании в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже корреспондента The Wall Street Journal Эвана Гершковича. В ФСБ сообщили, что следственное управление службы возбудило в отношении Гершковича уголовное дело по ст. 276 УК РФ (шпионаж). По данным спецслужбы, журналист осуществлял сбор тайных сведений «о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса».
29 марта издание «Вечерние ведомости» сообщило, что у ресторана Bukowski Grill в Екатеринбурге «силовики в гражданской одежде завели человека с натянутым на голову свитером» в микроавтобус. Позже PR-специалист Ярослав Ширшиков, с которым Гершкович договаривался о встрече на 30 марта, сообщил, что он давал интервью Гершковичу около двух недель назад. По словам Ширшикова, журналиста WSJ интересовало, «в первую очередь, отношение к ЧВК "Вагнер" в обществе».
Журналист Дмитрий Колезев (признан иноагентом в РФ) рассказал, что Гершкович мог посетить и другие города Свердловской области, где находятся оборонные предприятия.