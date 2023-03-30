Нерадько: полеты в новые регионы пока выполняться не будут
Руководитель Росавиации Александр Нерадько заявил, что полеты в аэропорты новых регионов – ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской области – пока выполняться не будут «по известным причинам». Об этом сообщает «РИА Новости».
«Воздушное сообщение на аэродромы на новых территориях выполняться не будет по известным причинам. Первоочередные планы по восстановлению – аэропорт Мариуполя, в перспективе – следующие аэропорты», – сказал он в ходе круглого стола в Совете Федерации.
Нерадько добавил, что проекты реконструкции аэропортов и посадочных площадок в присоединенных субъектов уже были подготовлены Росавиацией и министерством транспорта.
После начала военной операции на Украине, страны ЕС, США и др. наложили ряд блокирующих санкций на российские госструктуры, – в частности, в отношении Росавиации. Евросоюз, США и Канада закрыли воздушное пространство для российских авиакомпаний. Великобритания запретила полеты «Аэрофлоту» и российским частным самолетам. В ответ Россия ввела ограничения на полеты самолетам из 36 стран без спецразрешения Росавиации или МИДа.
31 января Нерадько в интервью РБК заявил, что западные санкции, включающие запрет на поставки в Россию самолетов и комплектующих к ним, а также закрытие европейского рынка для российских авиакомпаний, направлены на уничтожение авиационной отрасли в России. При этом, Россия продолжает взаимодействие с авиационными властями дружественных стран, а также ведутся «неофициальные контакты» с партнерами из государств, которые ввели санкции.
24 февраля 2022 г. Росавиация ввела режим временного ограничения полетов в 11 регионах на юге и в центральной части России. Это Анапа, Брянск, Белгород, Геленджик, Воронеж, Курск, Краснодар, Ростов-на-Дону, Липецк, Симферополь и Элиста. Полеты в аэропорты субъектов были ограничены из соображений безопасности.