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Нерадько: полеты в новые регионы пока выполняться не будут

Ведомости

Руководитель Росавиации Александр Нерадько заявил, что полеты в аэропорты новых регионов – ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской области – пока выполняться не будут «по известным причинам». Об этом сообщает «РИА Новости».

«Воздушное сообщение на аэродромы на новых территориях выполняться не будет по известным причинам. Первоочередные планы по восстановлению – аэропорт Мариуполя, в перспективе – следующие аэропорты», – сказал он в ходе круглого стола в Совете Федерации.

Нерадько добавил, что проекты реконструкции аэропортов и посадочных площадок в присоединенных субъектов уже были подготовлены Росавиацией и министерством транспорта.

После начала военной операции на Украине, страны ЕС, США и др. наложили ряд блокирующих санкций на российские госструктуры, – в частности, в отношении Росавиации. Евросоюз, США и Канада закрыли воздушное пространство для российских авиакомпаний. Великобритания запретила полеты «Аэрофлоту» и российским частным самолетам. В ответ Россия ввела ограничения на полеты самолетам из 36 стран без спецразрешения Росавиации или МИДа. 

31 января Нерадько в интервью РБК заявил, что западные санкции, включающие запрет на поставки в Россию самолетов и комплектующих к ним, а также закрытие европейского рынка для российских авиакомпаний, направлены на уничтожение авиационной отрасли в России. При этом, Россия продолжает взаимодействие с авиационными властями дружественных стран, а также ведутся «неофициальные контакты» с партнерами из государств, которые ввели санкции.

24 февраля 2022 г. Росавиация ввела режим временного ограничения полетов в 11 регионах на юге и в центральной части России. Это Анапа, Брянск, Белгород, Геленджик, Воронеж, Курск, Краснодар, Ростов-на-Дону, Липецк, Симферополь и Элиста. Полеты в аэропорты субъектов были ограничены из соображений безопасности.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных