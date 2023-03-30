Нерадько: полеты в новые регионы пока выполняться не будут

31 января Нерадько в интервью РБК заявил, что западные санкции, включающие запрет на поставки в Россию самолетов и комплектующих к ним, а также закрытие европейского рынка для российских авиакомпаний, направлены на уничтожение авиационной отрасли в России. При этом, Россия продолжает взаимодействие с авиационными властями дружественных стран, а также ведутся «неофициальные контакты» с партнерами из государств, которые ввели санкции.