Пушилин: правительство ДНР формально уходит в отставку после назначения Хоценко

«После того как президент назначил Виталия Хоценко в Омскую область и, соответственно, Виталий Павлович освобожден от должности председателя правительства Донецкой народной республики, правительство формально уходит в отставку. Но оно будет исполнять свои обязанности до формирования нового состава. Фактически все продолжают работать на своих местах. Нынешний состав правительства у нас сильный, с задачами справляется», – написал Пушилин в Telegram-канале.