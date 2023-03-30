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Пушилин: правительство ДНР формально уходит в отставку после назначения Хоценко

Ведомости

После назначения уже бывшего председателя правительства ДНР Виталия Хоценко врио губернатора Омской области правительство республики формально уходит в отставку, но оно будет исполнять свои обязанности до формирования нового состава, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.

«После того как президент назначил Виталия Хоценко в Омскую область и, соответственно, Виталий Павлович освобожден от должности председателя правительства Донецкой народной республики, правительство формально уходит в отставку. Но оно будет исполнять свои обязанности до формирования нового состава. Фактически все продолжают работать на своих местах. Нынешний состав правительства у нас сильный, с задачами справляется», – написал Пушилин в Telegram-канале.

На должность председателя правительства республики Пушилин предложил кандидатуру первого вице-премьера Евгения Солнцева. «Он  [Солнцев] отвечает в правительстве за восстановление, строительство — а этот блок показал высокую результативность», – написал врио главы ДНР.

Днем ранее президент РФ Владимир Путин принял отставку губернатора Омской области Александра Буркова. Врио главы региона указом президента был назначен Виталий Хоценко.

Ранее по теме: Путин назначил Виталия Хоценко врио главы Омской области

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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