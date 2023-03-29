Путин назначил Виталия Хоценко врио главы Омской области
Президент РФ Владимир Путин принял отставку Александра Буркова с поста губернатора Омской области. Врио главы региона указом президента назначен Виталий Хоценко, ранее занимавший должность председателя правительства ДНР, сообщила пресс-служба Кремля.
«В связи с заявлением губернатора Омской области Буркова А. Л. о досрочном прекращении полномочий... постановляю: принять отставку губернатора Омской области Буркова А. Л. ... назначить Хоценко Виталия Павловича временно исполняющим обязанности губернатора Омской области», – говорится в тексте указа.
Документ вступает в силу со дня его подписания. Сегодня же президент провел рабочую встречу с Хоценко по видеосвязи.
О том, что Кремль намерен объявить об отставке Буркова, ранее писали «Ведомости». Бурков – один из двух руководителей регионов от партии «Справедливая Россия» (второй – глава Чувашии Олег Николаев). Он стал врио главы Омской области в октябре 2017 г. До этого был депутатом Госдумы V, VI, VII созывов. Собеседник «Ведомостей», близкий к администрации президента, отметил, что к Буркову не было особых претензий, а заявление об уходе он написал сам, объяснив это тем, что изначально планировал занимать губернаторский пост один срок.
Среди политиков, которые хотели возглавить регион, собеседники «Ведомостей» назвали депутата Госдумы от «Единой России» Игоря Антропенко, представляющего Омскую область, и замполпреда в Сибирском федеральном округе Олега Денисенко.
Отставка Буркова стала третьей за последние две недели. Путин 15 марта сменил главу Чукотки Романа Копина. На должность исполняющего обязанности главы Чукотского автономного округа Путин назначил Владислава Кузнецова, ранее занимавшего должность первого заместителя председателя правительства ЛНР. 17 марта в отставку ушел губернатор Смоленской области Алексей Островский, врио главы региона стал начальник департамента регионального развития правительства России Василий Анохин.