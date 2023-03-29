Путин назначил Виталия Хоценко врио главы Омской области

О том, что Кремль намерен объявить об отставке Буркова, ранее писали «Ведомости». Бурков – один из двух руководителей регионов от партии «Справедливая Россия» (второй – глава Чувашии Олег Николаев). Он стал врио главы Омской области в октябре 2017 г. До этого был депутатом Госдумы V, VI, VII созывов. Собеседник «Ведомостей», близкий к администрации президента, отметил, что к Буркову не было особых претензий, а заявление об уходе он написал сам, объяснив это тем, что изначально планировал занимать губернаторский пост один срок.