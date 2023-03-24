Врио главы Чукотки приехал в регион только через неделю после назначения

Утром 23 марта по московскому времени Кузнецов по прилете в Анадырь опубликовал видеообращение в своем Telegram-канале. «Летел долго – часов 12, через Хабаровск. Но зато успел и поработать с документами, и в Хабаровске на пересадке встретился с подрядчиками по строительству распределительного центра «Почты России». Важный для нас объект, нужно заканчивать скорее», – заявил он.