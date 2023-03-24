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Врио главы Чукотки приехал в регион только через неделю после назначения

Новые губернаторы осваиваются в регионах
Александр Тихонов
Врио главы Чукотки подчеркнул, что особое внимание уделяет поддержке коренных народов и реализации социально-экономических проектов / чукотка.рф

Врио главы Чукотки Владислав Кузнецов долетел до Анадыря спустя восемь дней после назначения: он сменил Романа Копина 15 марта. Быстрому перемещению на новое место работы мешала плохая погода: аэропорт столицы автономного округа 21 марта был закрыт по метеоусловиям. Из-за мощного снежного циклона с метелью и сильным ветром, под который попала Чукотка, задерживались внутренние и межрегиональные рейсы как на вылет, так и на прилет.

Утром 23 марта по московскому времени Кузнецов по прилете в Анадырь опубликовал видеообращение в своем Telegram-канале. «Летел долго – часов 12, через Хабаровск. Но зато успел и поработать с документами, и в Хабаровске на пересадке встретился с подрядчиками по строительству распределительного центра «Почты России». Важный для нас объект, нужно заканчивать скорее», – заявил он.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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