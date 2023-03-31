Россия высылает эстонского дипломата в ответ на аналогичное решение Таллина
Россия высылает эстонского дипломата в ответ на решение Таллина объявить сотрудника посольства РФ в Эстонии персоной нон-грата, говорится в сообщении российского МИДа.
Там рассказали, что 31 марта в МИД была вызвана временная поверенная в делах Эстонии в России Яна Ванамёльдер, которой был выражен решительный протест в связи с высылкой российского дипломата (имя и должность сотрудника не раскрывалось).
«Исходя из принципа взаимности, заявлено, что Россию должен будет покинуть дипломат аналогичного уровня посольства Эстонии в Москве, причем в те же сроки, которые были определены эстонской стороной для отъезда нашего коллеги», – сообщили в МИД России.
Представителю Эстонии также заявили, что Москва будет вынуждена осуществить и другие ответные меры на «настойчивую провокационную деятельность» Таллина.
24 марта Эстония объявила российского дипломата персоной нон-грата, предписав ему покинуть страну до 29 марта. В эстонском МИДе пояснили, что своими действиями неназванный сотрудник нарушил Венскую конвенцию о дипломатических отношениях.
В опубликованном заявлении сказано, что дипломат якобы «подрывал безопасность и конституционный строй Эстонии, распространял пропаганду, оправдывающую военные действия России, и пытался расколоть эстонское общество». В МИД РФ тогда предупредили об ответе на это решение.