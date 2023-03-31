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Россия высылает эстонского дипломата в ответ на аналогичное решение Таллина

Ведомости

Россия высылает эстонского дипломата в ответ на решение Таллина объявить сотрудника посольства РФ в Эстонии персоной нон-грата, говорится в сообщении российского МИДа.

Там рассказали, что 31 марта в МИД была вызвана временная поверенная в делах Эстонии в России Яна Ванамёльдер, которой был выражен решительный протест в связи с высылкой российского дипломата (имя и должность сотрудника не раскрывалось).

«Исходя из принципа взаимности, заявлено, что Россию должен будет покинуть дипломат аналогичного уровня посольства Эстонии в Москве, причем в те же сроки, которые были определены эстонской стороной для отъезда нашего коллеги», – сообщили в МИД России.

Представителю Эстонии также заявили, что Москва будет вынуждена осуществить и другие ответные меры на «настойчивую провокационную деятельность» Таллина.

24 марта Эстония объявила российского дипломата персоной нон-грата, предписав ему покинуть страну до 29 марта. В эстонском МИДе пояснили, что своими действиями неназванный сотрудник нарушил Венскую конвенцию о дипломатических отношениях.

В опубликованном заявлении сказано, что дипломат якобы «подрывал безопасность и конституционный строй Эстонии, распространял пропаганду, оправдывающую военные действия России, и пытался расколоть эстонское общество». В МИД РФ тогда предупредили об ответе на это решение.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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