Путин освободил от должностей послов России в Латвии и Эстонии
Президент РФ Владимир Путин подписал указы об освобождении российских послов в Латвии и Эстонии Михаила Ванина и Владимира Липаева от своих обязанностей. Документы опубликованы на портале правовой информации.
«Освободить Ванина Михаила Валентиновича от обязанностей Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации в Латвийской Республике», – говорится в документе.
Аналогичная формулировка используется и в указе об освобождении от своих обязанностей Владимира Липаева.
23 января МИД РФ вызвал посла Эстонии Маргуса Лайдре и объявил ему о понижении уровня диппредставителя в обеих странах до временного поверенного в делах. Посла обязали покинуть Россию. В российском МИДе такое решение объяснили тотальной русофобией со стороны Эстонии, а также целенаправленным разрушением Таллином отношений с Москвой. В ответ МИД Эстонии обязал Липаева покинуть Таллин.
Латвийский МИД в тот же день объявил о понижении уровня дипломатических отношений с Россией в знак солидарности с Эстонией, а Ванину предписал покинуть Ригу. Москва в ответ потребовала от посла Латвии покинуть Россию.
24 марта Эстония объявила российского дипломата персоной нон-грата, предписав ему покинуть страну до 29 марта. В эстонском МИДе пояснили, что своими действиями неназванный сотрудник нарушил Венскую конвенцию о дипломатических отношениях. В опубликованном заявлении сказано, что дипломат якобы «подрывал безопасность и конституционный строй Эстонии, распространял пропаганду, оправдывающую военные действия России, и пытался расколоть эстонское общество». В МИД РФ сообщили, что ответ на решение Таллина о высылке российского дипломата последует.