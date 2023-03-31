Газета
Политика

Путин освободил от должностей послов России в Латвии и Эстонии

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин подписал указы об освобождении российских послов в Латвии и Эстонии Михаила Ванина и Владимира Липаева от своих обязанностей. Документы опубликованы на портале правовой информации.

«Освободить Ванина Михаила Валентиновича от обязанностей Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации в Латвийской Республике», – говорится в документе.

Аналогичная формулировка используется и в указе об освобождении от своих обязанностей Владимира Липаева.

23 января МИД РФ вызвал посла Эстонии Маргуса Лайдре и объявил ему о понижении уровня диппредставителя в обеих странах до временного поверенного в делах. Посла обязали покинуть Россию. В российском МИДе такое решение объяснили тотальной русофобией со стороны Эстонии, а также целенаправленным разрушением Таллином отношений с Москвой. В ответ МИД Эстонии обязал Липаева покинуть Таллин.

Латвийский МИД в тот же день объявил о понижении уровня дипломатических отношений с Россией в знак солидарности с Эстонией, а Ванину предписал покинуть Ригу. Москва в ответ потребовала от посла Латвии покинуть Россию.

24 марта Эстония объявила российского дипломата персоной нон-грата, предписав ему покинуть страну до 29 марта. В эстонском МИДе пояснили, что своими действиями неназванный сотрудник нарушил Венскую конвенцию о дипломатических отношениях. В опубликованном заявлении сказано, что дипломат якобы «подрывал безопасность и конституционный строй Эстонии, распространял пропаганду, оправдывающую военные действия России, и пытался расколоть эстонское общество». В МИД РФ сообщили, что ответ на решение Таллина о высылке российского дипломата последует.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных