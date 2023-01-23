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Латвия вслед за Эстонией понизит дипломатический уровень с Россией

Ведомости

Латвия с 24 февраля понизит уровень дипломатических отношений с Россией в знак солидарности с Эстонией. Об этом сообщил глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич.

«Латвия понизит уровень дипломатических отношений с Россией с 24 февраля и требует от России действовать соответствующим образом», — написал он в Twitter. 

Такое решение в латвийском МИДе объяснили двумя причинами: конфликтом на Украине и солидарностью с Эстонией.

Ранее сегодня МИД РФ вызвал посла Эстонии Маргуса Лайдре и объявил ему о понижении уровня диппредставителя в обеих странах до временного поверенного в делах. Посла обязали покинуть Россию до 7 февраля. В российском МИДе такое решения объяснили тотальной русофобией со стороны Эстонии, а также целенаправленным разрушением Таллином отношений с Москвой.

В ответ МИД Эстонии заявил, что российский посол Владимир Липаев также должен покинуть Таллин до 7 февраля. Министр иностранных дел страны Урмас Рейнсалу пояснил, что Эстония придерживается «принципа паритета» в отношениях с РФ и будет призывать другие страны вести аналогичную политику. Решение о том, кто займет должность временного поверенного в делах, пока не принято, уточнил Рейнсалу. 

11 января эстонский МИД потребовал сократить штат российской дипмиссии в Таллине с 21 дипломата и 23 прочих сотрудников до 8 дипломатов и 15 человек обслуживающего персонала. Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу тогда назвал размер российского представительства «неоправданным» и заявил о необходимости уравнять численность дипломатических представительств обеих стран. 

На фоне этого российское посольство в Эстонии приостановило до февраля прием заявлений россиян по вопросам гражданства.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных