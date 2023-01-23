Латвия вслед за Эстонией понизит дипломатический уровень с Россией
Латвия с 24 февраля понизит уровень дипломатических отношений с Россией в знак солидарности с Эстонией. Об этом сообщил глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич.
«Латвия понизит уровень дипломатических отношений с Россией с 24 февраля и требует от России действовать соответствующим образом», — написал он в Twitter.
Такое решение в латвийском МИДе объяснили двумя причинами: конфликтом на Украине и солидарностью с Эстонией.
Ранее сегодня МИД РФ вызвал посла Эстонии Маргуса Лайдре и объявил ему о понижении уровня диппредставителя в обеих странах до временного поверенного в делах. Посла обязали покинуть Россию до 7 февраля. В российском МИДе такое решения объяснили тотальной русофобией со стороны Эстонии, а также целенаправленным разрушением Таллином отношений с Москвой.
В ответ МИД Эстонии заявил, что российский посол Владимир Липаев также должен покинуть Таллин до 7 февраля. Министр иностранных дел страны Урмас Рейнсалу пояснил, что Эстония придерживается «принципа паритета» в отношениях с РФ и будет призывать другие страны вести аналогичную политику. Решение о том, кто займет должность временного поверенного в делах, пока не принято, уточнил Рейнсалу.
11 января эстонский МИД потребовал сократить штат российской дипмиссии в Таллине с 21 дипломата и 23 прочих сотрудников до 8 дипломатов и 15 человек обслуживающего персонала. Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу тогда назвал размер российского представительства «неоправданным» и заявил о необходимости уравнять численность дипломатических представительств обеих стран.
На фоне этого российское посольство в Эстонии приостановило до февраля прием заявлений россиян по вопросам гражданства.