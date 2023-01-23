Латвия вслед за Эстонией понизит дипломатический уровень с Россией

В ответ МИД Эстонии заявил, что российский посол Владимир Липаев также должен покинуть Таллин до 7 февраля. Министр иностранных дел страны Урмас Рейнсалу пояснил, что Эстония придерживается «принципа паритета» в отношениях с РФ и будет призывать другие страны вести аналогичную политику. Решение о том, кто займет должность временного поверенного в делах, пока не принято, уточнил Рейнсалу.