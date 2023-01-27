МИД потребовал от посла Латвии покинуть Россию в течение двух недель
МИД России вызвал временную поверенную в делах Латвии Дацию Рутка, выразив ей протест в связи с решением руководства Латвии по понижению уровня российско-латвийских дипломатических отношений, и потребовав от посла республики покинуть РФ в течение двух недель.
Ранее МИД Латвии сообщил, что понизит в знак солидарности с Эстонией дипломатический уровень отношений с РФ с 24 февраля. До этого числа российский посол Михаил Ванин должен покинуть страну.
МИД РФ, как сообщается на сайте внешнеполитического ведомства, не принял аргументов Латвии о солидарности с Эстонией и считает, что это решение вызвано «тотальной русофобией и желанием стать инициаторами враждебных шагов в отношении РФ».
«Латвийскому ВПД было заявлено, что коль скоро принципиальное решение принято, мы не считаем нужным ждать до обозначенной Ригой даты завершения послами своих миссий. Послу Латвии М. Риекстиньшу предписано покинуть Российскую Федерацию в течение двух недель», – говорится в сообщении.
В МИДе также добавили, что подобные действия Риги будут иметь последствия.
23 января МИД РФ вызвал посла Эстонии Маргуса Лайдре и объявил ему о понижении уровня диппредставителя в обеих странах до временного поверенного в делах. Посла обязали покинуть Россию до 7 февраля. В российском МИДе такое решения объяснили тотальной русофобией со стороны Эстонии, а также целенаправленным разрушением Таллином отношений с Москвой. В ответ МИД Эстонии заявил, что российский посол Владимир Липаев также должен покинуть Таллин до 7 февраля.