Володин: сотрудничество с Эстонией и Латвией невозможно из-за утраты ими суверенитета
Эстония и Латвия утратили суверенитет и преуспели в русофобии, решение о понижении дипломатического уровня с этими странами следовало принять уже давно. Такое заявление сделал спикер Госдумы Вячеслав Володин.
«Решение о понижении уровня дипломатических отношений с Эстонией и Латвией необходимо было принимать давно. Мертвое не может умереть дважды», — написал он в своем Telegram-канале.
Володин заявил, что решения за Таллин и Ригу принимают в Вашингтоне и Брюсселе. Он отметил, что власти стран игнорируют интересы граждан, и указал на сокращение численности населения и «худшие экономические результаты» в Европе. По словам спикера Госдумы, Эстония и Латвия «преуспели» только в русофобии.
23 января МИД РФ вызвал посла Эстонии Маргуса Лайдре и объявил ему о понижении уровня диппредставителя в обеих странах до временного поверенного в делах. Посла обязали покинуть Россию до 7 февраля. В российском МИДе такое решения объяснили тотальной русофобией со стороны Эстонии, а также целенаправленным разрушением Таллином отношений с Москвой.