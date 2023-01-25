Володин: сотрудничество с Эстонией и Латвией невозможно из-за утраты ими суверенитета

Володин заявил, что решения за Таллин и Ригу принимают в Вашингтоне и Брюсселе. Он отметил, что власти стран игнорируют интересы граждан, и указал на сокращение численности населения и «худшие экономические результаты» в Европе. По словам спикера Госдумы, Эстония и Латвия «преуспели» только в русофобии.