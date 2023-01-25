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Володин: сотрудничество с Эстонией и Латвией невозможно из-за утраты ими суверенитета

Ведомости

Эстония и Латвия утратили суверенитет и преуспели в русофобии, решение о понижении дипломатического уровня с этими странами следовало принять уже давно. Такое заявление сделал спикер Госдумы Вячеслав Володин. 

«Решение о понижении уровня дипломатических отношений с Эстонией и Латвией необходимо было принимать давно. Мертвое не может умереть дважды», — написал он в своем Telegram-канале.

Володин заявил, что решения за Таллин и Ригу принимают в Вашингтоне и Брюсселе. Он отметил, что власти стран игнорируют интересы граждан, и указал на сокращение численности населения и «худшие экономические результаты» в Европе. По словам спикера Госдумы, Эстония и Латвия «преуспели» только в русофобии.

23 января МИД РФ вызвал посла Эстонии Маргуса Лайдре и объявил ему о понижении уровня диппредставителя в обеих странах до временного поверенного в делах. Посла обязали покинуть Россию до 7 февраля. В российском МИДе такое решения объяснили тотальной русофобией со стороны Эстонии, а также целенаправленным разрушением Таллином отношений с Москвой.

В ответ МИД Эстонии заявил, что российский посол Владимир Липаев также должен покинуть Таллин до 7 февраля. В знак солидарности с Эстонией дипломатический уровень с РФ с 24 февраля понизит Латвия. До этого числа российский посол Михаил Ванин должен покинуть страну.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных