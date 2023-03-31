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Фрегат «Адмирал Головко» прибыл в Североморск для госиспытаний

Ведомости

Ракетный фрегат «Адмирал Головко» проекта 22350 прибыл в главную базу Северного флота для проведения заводских и государственных испытаний, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

«Сегодня в главную базу Северного флота прибыл новый фрегат "Адмирал Головко". Корабль продолжит программу заводских ходовых и государственных испытаний в полигонах боевой подготовки флота в Баренцевом море, в том числе проведет проверку вооружения с выполнением испытательных стрельб», – приводит сообщение ТАСС.

Ранее в Минобороны сообщили, что «Адмирал Головко» и корвет «Меркурий» войдут в состав Северного и Черноморского флотов в этом году. Тогда в ведомстве уточняли, что на фрегате, который проходил третий этап испытаний в акватории Балтийского моря, была проведена проверка работы систем ПВО, а также систем их управления, радиотехнической аппаратуры и средств связи.

Фрегат «Адмирал Головко» назван в честь адмирала Арсения Григорьевича Головко, который в период Великой Отечественной войны командовал Северным флотом. Судно является третьим корпусом проекта 22350, который был построен на «Северной верфи» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию).

Головной и первый серийный фрегаты «Адмирал флота Советского Союза Горшков» и «Адмирал флота Касатонов» являются носителями крылатых ракет «Калибр-НК» и/или «Оникс». В 2021 г. «Адмирал Горшков» был доработан для применения гиперзвуковых ракет «Циркон».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных