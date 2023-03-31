Фрегат «Адмирал Головко» прибыл в Североморск для госиспытаний

Ранее в Минобороны сообщили, что «Адмирал Головко» и корвет «Меркурий» войдут в состав Северного и Черноморского флотов в этом году. Тогда в ведомстве уточняли, что на фрегате, который проходил третий этап испытаний в акватории Балтийского моря, была проведена проверка работы систем ПВО, а также систем их управления, радиотехнической аппаратуры и средств связи.