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В Мелитополе сообщили о шести пострадавших в результате обстрела ВСУ

Ведомости

Количество пострадавших в результате обстрела Мелитополя выросло до шести, одна женщина находится в тяжелом состоянии, сообщила глава администрации города Галина Данильченко в своем Telegram-канале.

«По нашему городу были выпущены ракеты, прицельно в гражданскую инфраструктуру. К сожалению, пострадали шесть человек, одна из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь», – написал она.

По словам Данильченко, над устранением последствий обстрела работают аварийные и экстренные службы.

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов ранее сообщил, что вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по Мелитополю из ракетных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и «Ольха» с применением кассетных боеприпасов. По его данным, ракеты были выпущены из пригорода подконтрольного Киеву Орехова.

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«В результате обстрела боевиками ВСУ Мелитополя значительно пострадала многоэтажка, расположенная возле локомотивного депо. В нескольких квартирах выбиты стекла, а у самого дома снесло часть крыши», – написал он в Telegram-канале.

23 марта в Мелитополе произошел взрыв самодельной бомбы недалеко от пожарной части. В результате пострадал один полицейский. Рогов назвал произошедшее терактом, отметив, что таким образом Киев пытается «дестабилизировать ситуацию» в Запорожской области. До этого, 14 марта, при помощи самодельной бомбы в городе также был подорван автомобиль. Взорванная Toyota Land Cruiser Prado принадлежала местному предпринимателю Ивану Ткачу, от полученных травм он скончался в больнице.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. В ходе боевых действий российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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