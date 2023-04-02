В Мелитополе сообщили о шести пострадавших в результате обстрела ВСУ

23 марта в Мелитополе произошел взрыв самодельной бомбы недалеко от пожарной части. В результате пострадал один полицейский. Рогов назвал произошедшее терактом, отметив, что таким образом Киев пытается «дестабилизировать ситуацию» в Запорожской области. До этого, 14 марта, при помощи самодельной бомбы в городе также был подорван автомобиль. Взорванная Toyota Land Cruiser Prado принадлежала местному предпринимателю Ивану Ткачу, от полученных травм он скончался в больнице.