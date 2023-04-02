В Мелитополе сообщили о шести пострадавших в результате обстрела ВСУ
Количество пострадавших в результате обстрела Мелитополя выросло до шести, одна женщина находится в тяжелом состоянии, сообщила глава администрации города Галина Данильченко в своем Telegram-канале.
«По нашему городу были выпущены ракеты, прицельно в гражданскую инфраструктуру. К сожалению, пострадали шесть человек, одна из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь», – написал она.
По словам Данильченко, над устранением последствий обстрела работают аварийные и экстренные службы.
Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов ранее сообщил, что вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по Мелитополю из ракетных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и «Ольха» с применением кассетных боеприпасов. По его данным, ракеты были выпущены из пригорода подконтрольного Киеву Орехова.
«В результате обстрела боевиками ВСУ Мелитополя значительно пострадала многоэтажка, расположенная возле локомотивного депо. В нескольких квартирах выбиты стекла, а у самого дома снесло часть крыши», – написал он в Telegram-канале.
23 марта в Мелитополе произошел взрыв самодельной бомбы недалеко от пожарной части. В результате пострадал один полицейский. Рогов назвал произошедшее терактом, отметив, что таким образом Киев пытается «дестабилизировать ситуацию» в Запорожской области. До этого, 14 марта, при помощи самодельной бомбы в городе также был подорван автомобиль. Взорванная Toyota Land Cruiser Prado принадлежала местному предпринимателю Ивану Ткачу, от полученных травм он скончался в больнице.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. В ходе боевых действий российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.