Рогов сообщил о взрывах в Мелитополе

В результате происшествия пострадали четыре человека, повреждены еще несколько зданий. В частности, повреждения получило здание общежития МГУ им. А. С. Макаренко. Из него эвакуированы 46 человек. Позже Рогов уточнил, что в результате утренних обстрелов в больницу с травмами доставлены два человека. Предположительно, обстрел Мелитополя велся из Орехова в Запорожской области.