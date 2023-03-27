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Рогов сообщил о взрывах в Мелитополе

Ведомости

В Мелитополе произошла серия взрывов, предварительно, сработала система противовоздушной обороны. Об этом сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

«Около 08:15 в разных частях города были слышны несколько  взрывов. Наиболее громко было в северной части города», — написал он в своем Telegram-канале.

По словам Рогова, частично разрушено здание около многопрофильного колледжа на проспекте 50-летия Победы. Чиновник отметил, что с 8 утра в учебном заведении шли занятия. Студентов колледжа эвакуировали, добавил он. 

В результате происшествия пострадали четыре человека, повреждены еще несколько зданий. В частности, повреждения получило здание общежития МГУ им. А. С. Макаренко. Из него эвакуированы 46 человек. Позже Рогов уточнил, что в результате утренних обстрелов в больницу с травмами доставлены два человека. Предположительно, обстрел Мелитополя велся из Орехова в Запорожской области.

23 марта в Мелитополе произошел взрыв самодельной бомбы недалеко от пожарной части. В результате пострадал один полицейский. Рогов назвал произошедшее терактом, отметив, что таким образом Киев пытается «дестабилизировать ситуацию» в Запорожской области. До этого, 14 марта, при помощи самодельной бомбы в городе также был подорван автомобиль. Взорванная Toyota Land Cruiser Prado принадлежала местному предпринимателю Ивану Ткачу, от полученных травм он скончался в больнице.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. В ходе боевых действий российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение. В мае 2022 г. Рогов заявил, что под контролем российских сил находится более 70% территории Запорожской области, включая Мелитополь.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных