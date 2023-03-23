При взрыве самодельной бомбы в Мелитополе пострадал полицейский

14 марта в центре Мелитополя, в районе рынка, взорвался автомобиль. Мощность взрыва составила около 1 кг взрывчатого вещества в тротиловом эквиваленте. Позже Рогов сообщил, что машина принадлежала местному предпринимателю, в результате взрыва пострадали два человека. Ранее в начале марта врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий подписал указ о разделении региона на 16 административных единиц, его столицей был объявлен Мелитополь.