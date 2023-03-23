При взрыве самодельной бомбы в Мелитополе пострадал полицейский
В Мелитополе Запорожской области взорвалось самодельное взрывное устройство, в результате чего пострадал полицейский, сообщил Telegram-канал городской администрации.
«В Мелитополе на улице Крупской сработало самодельное взрывное устройство... По уточненной информации, в результате взрыва в Мелитополе пострадал сотрудник полиции», – говорится в сообщении.
Пострадавший был госпитализирован с минно-взрывной травмой ноги, его состояние стабильное. На месте происшествия работают оперативники.
Как отметил член главного совета областной администрации Владимир Рогов, взрыв произошел недалеко от пожарной части.
14 марта в центре Мелитополя, в районе рынка, взорвался автомобиль. Мощность взрыва составила около 1 кг взрывчатого вещества в тротиловом эквиваленте. Позже Рогов сообщил, что машина принадлежала местному предпринимателю, в результате взрыва пострадали два человека. Ранее в начале марта врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий подписал указ о разделении региона на 16 административных единиц, его столицей был объявлен Мелитополь.