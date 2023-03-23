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При взрыве самодельной бомбы в Мелитополе пострадал полицейский

Ведомости

В Мелитополе Запорожской области взорвалось самодельное взрывное устройство, в результате чего пострадал полицейский, сообщил Telegram-канал городской администрации.

«В Мелитополе на улице Крупской сработало самодельное взрывное устройство... По уточненной информации, в результате взрыва в Мелитополе пострадал сотрудник полиции», – говорится в сообщении.

Пострадавший был госпитализирован с минно-взрывной травмой ноги, его состояние стабильное. На месте происшествия работают оперативники.

Как отметил член главного совета областной администрации Владимир Рогов, взрыв произошел недалеко от пожарной части.

14 марта в центре Мелитополя, в районе рынка, взорвался автомобиль. Мощность взрыва составила около 1 кг взрывчатого вещества в тротиловом эквиваленте. Позже Рогов сообщил, что машина принадлежала местному предпринимателю, в результате взрыва пострадали два человека. Ранее в начале марта врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий подписал указ о разделении региона на 16 административных единиц, его столицей был объявлен Мелитополь.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных