Мелитополь стал столицей Запорожской области
Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий подписал указ о разделении региона на 16 административных единиц, его столицей объявлен Мелитополь. Документ опубликован на сайте областной администрации.
«Установить, что административно-политическим центром Запорожской области является город Мелитополь», – говорится в сообщении.
Мелитополь, Бердянск и Энергодар становятся городами областного значения. Кроме них указом образовано 13 районов: Акимовский, Бердянский, Васильевский, Веселовский, Каменско-Днепровский, Куйбышевский, Мелитопольский, Михайловский, Пологовский, Приазовский, Приморский, Токмакский и Черниговский.
Границы всех районов и городов, за исключением Мелитополя, определены границами административного районирования Украинской ССР на 16 сентября 1991 г. Границы Мелитополя определяются отдельным картографическим приложением.
30 сентября 2022 г. президент России Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей подписали договоры о присоединении регионов к России. Путин подчеркнул, что жители присоединенных территорий «становятся гражданами РФ навсегда». Референдумы по вопросу о присоединении регионов к РФ прошли с 23 по 27 сентября. По итогам подсчетов 100% бюллетеней в ДНР и ЛНР присоединение к России поддержали 99,23% и 98,42% проголосовавших соответственно, в Запорожской и Херсонской областях — 93,11% и 87,05% соответственно.