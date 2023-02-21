Путин пообещал наращивать масштабную программу восстановления новых регионов
Россия уже начала и будет продолжать масштабную программу социально-экономического восстановления и развития новых субъектов страны – ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, заявил президент Владимир Путин во время послания Федеральному собранию.
«Речь в том числе о том, чтобы возродить предприятия и рабочие места, порты Азовского моря, которое вновь стало внутренним морем России, построить новые современные дороги, как мы это делали в Крыму, который получил теперь надежную сухопутную связь со всей Россией», – подчеркнул глава государства.
Путин указал, что все планы будут реализованы «совместными усилиями». Уже сейчас регионы страны оказывают прямую поддержку населенным пунктам ДНР, ЛНР, Запорожской областей. «Теперь мы снова вместе, а значит, стали еще сильнее и сделаем все, чтобы на эту нашу землю вернулся долгожданный мир», – заключил Путин.
30 сентября 2022 г. Путин и главы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей подписали договоры о присоединении регионов к России. Путин подчеркнул, что жители присоединенных территорий «становятся гражданами РФ навсегда». Референдумы по вопросу о присоединении регионов к РФ прошли с 23 по 27 сентября. По итогам подсчетов 100% бюллетеней в ДНР и ЛНР присоединение к России поддержали 99,23% и 98,42% проголосовавших соответственно, в Запорожской и Херсонской областях — 93,11% и 87,05% соответственно.