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Бизнес

Минэк анонсировал отмену проверок для бизнеса в новых регионах

Ведомости

Минэкономразвития подготовило проект постановления правительства по отмене проверок бизнеса в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях до конца 2024 г. Об этом «Ведомостям» сообщили в пресс-службе ведомства. 

«Минэкономразвития уже подготовило проект постановления правительства для отмены плановых проверок в новых регионах до конца 2024 г. Решение о проведении внеплановых проверок будет принимать в том числе руководство регионов», — говорится в сообщении.

Кроме того, кабмин подготовит перечень видов лицензирования, для которых льготный период продлится до 2026 г. В Минэке пояснили, что для ведения бизнеса достаточно будет подать уведомление о начале работы, без получения лицензии. Деятельность будет вестись на основании особых упрощенных обязательных требований, уточнили в министерстве.

Мораторий на плановые проверки предприятий был утвержден 10 марта, постановление правительства действовало до конца 2022 г. В конце прошлого года мораторий продлили до конца 2023-го. Согласно документу, проверки объектов чрезвычайно высокого и высокого категорий риска сохраняются.

11 января в ходе совещания с членами правительства президент РФ Владимир Путин призвал поддерживать предпринимателей новых регионов РФ. Глава государства добавил, что субъектам также нужны инвестиции от крупных российских компаний. Он призвал способствовать этому, но в то же время помогать местному бизнесу «там, где можно». 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных