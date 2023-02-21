Минэк анонсировал отмену проверок для бизнеса в новых регионах
Минэкономразвития подготовило проект постановления правительства по отмене проверок бизнеса в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях до конца 2024 г. Об этом «Ведомостям» сообщили в пресс-службе ведомства.
«Минэкономразвития уже подготовило проект постановления правительства для отмены плановых проверок в новых регионах до конца 2024 г. Решение о проведении внеплановых проверок будет принимать в том числе руководство регионов», — говорится в сообщении.
Кроме того, кабмин подготовит перечень видов лицензирования, для которых льготный период продлится до 2026 г. В Минэке пояснили, что для ведения бизнеса достаточно будет подать уведомление о начале работы, без получения лицензии. Деятельность будет вестись на основании особых упрощенных обязательных требований, уточнили в министерстве.
Мораторий на плановые проверки предприятий был утвержден 10 марта, постановление правительства действовало до конца 2022 г. В конце прошлого года мораторий продлили до конца 2023-го. Согласно документу, проверки объектов чрезвычайно высокого и высокого категорий риска сохраняются.
11 января в ходе совещания с членами правительства президент РФ Владимир Путин призвал поддерживать предпринимателей новых регионов РФ. Глава государства добавил, что субъектам также нужны инвестиции от крупных российских компаний. Он призвал способствовать этому, но в то же время помогать местному бизнесу «там, где можно».