Минэк анонсировал отмену проверок для бизнеса в новых регионах

Кроме того, кабмин подготовит перечень видов лицензирования, для которых льготный период продлится до 2026 г. В Минэке пояснили, что для ведения бизнеса достаточно будет подать уведомление о начале работы, без получения лицензии. Деятельность будет вестись на основании особых упрощенных обязательных требований, уточнили в министерстве.