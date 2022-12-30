Правительство продлило на 2023 год мораторий на проверки бизнеса

В начале декабря спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила, что для снижения административной нагрузки на бизнес «сделано многое». В то же время, по ее словам, контролирующие органы переключились с предприятий на школы, детские сады и больницы. Спикер Совфеда отметила, что их «армия контролеров» начала штрафовать «с удвоенной энергией». В связи с этим Матвиенко призвала бороться с «проверочным зудом» и продолжить работу по сокращению проверяющих органов.