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Бизнес

Правительство продлило на 2023 год мораторий на проверки бизнеса

Ведомости

В 2023 г. мораторий на проверки бизнеса сохранится. Постановление об этом подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, передает пресс-служба кабмина. 

«В отношении объектов чрезвычайно высокого и высокого категорий риска контрольные органы будут проводить проверки на основании специальных индикаторов», — добавили в правительстве. 

Уточняется, что к таким объектам относятся социальные и промышленные объекты, а также отдельные виды деятельности, в которых есть максимальный или близкий к нему уровень риска причинения вреда. Вице-премьер Дмитрий Григоренко отметил, что контрольные органы должны будут разработать и обнародовать индикаторы риска.

При этом, согласно новому постановлению, контрольный орган может отменить плановую проверку, если до этого проводился профилактический визит по обращению бизнеса.

Матвиенко призвала бороться с «проверочным зудом»

Мораторий на плановые проверки предприятий был утвержден 10 марта, постановление действовало до конца 2022 г. Документ стал частью комплекса мер, предложенных правительством для обеспечения устойчивости развития экономики и снижения нагрузки на бизнес в условиях санкций. 

В сентябре в Генпрокуратуре сообщили, что работают над тем, чтобы отменить большую часть проверок навсегда. «Непосредственно позиция прокуратуры: меньше проверок — больше пользы для экономики», — заявил генпрокурор России Игорь Краснов. 

В начале декабря спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила, что для снижения административной нагрузки на бизнес «сделано многое». В то же время, по ее словам, контролирующие органы переключились с предприятий на школы, детские сады и больницы. Спикер Совфеда отметила, что их «армия контролеров» начала штрафовать «с удвоенной энергией». В связи с этим Матвиенко призвала бороться с «проверочным зудом» и продолжить работу по сокращению проверяющих органов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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