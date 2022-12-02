Матвиенко призвала бороться с «проверочным зудом»
В России следует продолжить работу по сокращению проверяющих органов, также необходимо бороться с «проверочным зудом», заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
«Надо отдать должное правительству — многое сделано, остроту проблемы удалось снизить и существенно сократить административную нагрузку на бизнес. Тем не менее из регионов поступают сигналы, что, несмотря ни на что, такой проверочный зуд, к сожалению, продолжается», — рассказала она (цитата по ТАСС).
По словам Матвиенко, контролирующие органы переключились на школы, детские сады и больницы. Спикер Совфеда отметила, что их «армия контролеров» начала штрафовать «с удвоенной энергией».
Матвиенко добавила, что из-за этого социальные учреждения вынуждены заниматься «бумажной волокитой» вместо своей основной деятельности. Она призвала «поумерить пыл» и сократить «количество проверяющих органов».
10 марта премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о введении моратория на плановые проверки предприятий до конца 2022 г. Документ стал частью комплекса мер, предложенных правительством для обеспечения устойчивости развития экономики и снижения нагрузки на бизнес в условиях санкций.
В начале октября кабмин сообщил, что проверки в 2023 г. не коснутся бизнеса, объекты которого относятся к категориям умеренного, среднего и значительного риска. В следующем году надзорная деятельность будет осуществляться в отношении тех организаций, деятельность которых отнесена к категориям чрезвычайно высокого и высокого риска.
Кроме того, в сентябре в Генпрокуратуре заявили, что работают над тем, чтобы отменить большую часть проверок навсегда. «Непосредственно позиция прокуратуры: меньше проверок — больше пользы для экономики», — подчеркнул генпрокурор России Игорь Краснов.
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