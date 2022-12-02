Матвиенко призвала бороться с «проверочным зудом»

В начале октября кабмин сообщил, что проверки в 2023 г. не коснутся бизнеса, объекты которого относятся к категориям умеренного, среднего и значительного риска. В следующем году надзорная деятельность будет осуществляться в отношении тех организаций, деятельность которых отнесена к категориям чрезвычайно высокого и высокого риска.