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Матвиенко призвала бороться с «проверочным зудом»

Ведомости

В России следует продолжить работу по сокращению проверяющих органов, также необходимо бороться с «проверочным зудом», заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Надо отдать должное правительству — многое сделано, остроту проблемы удалось снизить и существенно сократить административную нагрузку на бизнес. Тем не менее из регионов поступают сигналы, что, несмотря ни на что, такой проверочный зуд, к сожалению, продолжается», — рассказала она (цитата по ТАСС).

По словам Матвиенко, контролирующие органы переключились на школы, детские сады и больницы. Спикер Совфеда отметила, что их «армия контролеров» начала штрафовать «с удвоенной энергией».

Матвиенко добавила, что из-за этого социальные учреждения вынуждены заниматься «бумажной волокитой» вместо своей основной деятельности. Она призвала «поумерить пыл» и сократить «количество проверяющих органов».

10 марта премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о введении моратория на плановые проверки предприятий до конца 2022 г. Документ стал частью комплекса мер, предложенных правительством для обеспечения устойчивости развития экономики и снижения нагрузки на бизнес в условиях санкций.

В начале октября кабмин сообщил, что проверки в 2023 г. не коснутся бизнеса, объекты которого относятся к категориям умеренного, среднего и значительного риска. В следующем году надзорная деятельность будет осуществляться в отношении тех организаций, деятельность которых отнесена к категориям чрезвычайно высокого и высокого риска.

Кроме того, в сентябре в Генпрокуратуре заявили, что работают над тем, чтобы отменить большую часть проверок навсегда. «Непосредственно позиция прокуратуры: меньше проверок — больше пользы для экономики», — подчеркнул генпрокурор России Игорь Краснов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных