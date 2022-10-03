Правительство назвало категории освобожденного от проверок бизнеса

О том, что бизнес, который не связан с рисками причинения вреда, необходимо освободить от проверок навсегда, говорил и президент России Владимир Путин во время пленарного заседания Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в июне. Проверки же необходимо сохранить на предприятиях, на которых сохраняется, к примеру, угроза жизни и причинения тяжкого вреда здоровью граждан, угроза обороне страны и безопасности государства, а также угроза возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. При этом контрольные мероприятия должны быть согласованы с органами прокуратуры. Внеплановые проверки также может инициировать президент РФ.