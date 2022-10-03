Правительство назвало категории освобожденного от проверок бизнеса
Предприятия и организации, которые подпадают под категории умеренного, среднего и значительного риска, будут освобождены от плановых проверок в следующем году, об этом сообщили в пресс-службе правительства.
«В 2023 году не будут проводиться плановые проверки в отношении предприятий и организаций, деятельность которых не отнесена к категориям чрезвычайно высокого и высокого риска, а также объекты которых не являются опасными производственным объектами II класса опасности и гидротехническими сооружениями II класса», — сказано в сообщении.
С 1 июля 2021 г. все предприятия, подлежащие государственному контролю, разделены на шесть категорий рисков: чрезвычайно высокий, высокий, значительный, средний, умеренный и низкий.
Уточняется, что те предприятия, которые не подпадают под категории умеренного, среднего и значительного, могут обратиться в контрольный орган с просьбой о проведении профилактического визита, по итогам которого на компанию не будут наложены штрафы при обнаружении нарушений. «Эта практика активно используется в текущем году в условиях моратория на плановые и внеплановые проверки, который действует до конца 2022 г.», — сказано в сообщении.
10 марта премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о введении моратория на плановые проверки предприятий до конца 2022 г. Документ стал частью комплекса мер, предложенных правительством для обеспечения устойчивости развития экономики и снижения нагрузки на бизнес в условиях санкций.
О том, что бизнес, который не связан с рисками причинения вреда, необходимо освободить от проверок навсегда, говорил и президент России Владимир Путин во время пленарного заседания Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в июне. Проверки же необходимо сохранить на предприятиях, на которых сохраняется, к примеру, угроза жизни и причинения тяжкого вреда здоровью граждан, угроза обороне страны и безопасности государства, а также угроза возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. При этом контрольные мероприятия должны быть согласованы с органами прокуратуры. Внеплановые проверки также может инициировать президент РФ.
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