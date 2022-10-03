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Экономика

Правительство назвало категории освобожденного от проверок бизнеса

Ведомости

Предприятия и организации, которые подпадают под категории умеренного, среднего и значительного риска, будут освобождены от плановых проверок в следующем году, об этом сообщили в пресс-службе правительства.

«В 2023 году не будут проводиться плановые проверки в отношении предприятий и организаций, деятельность которых не отнесена к категориям чрезвычайно высокого и высокого риска, а также объекты которых не являются опасными производственным объектами II класса опасности и гидротехническими сооружениями II класса», — сказано в сообщении.

С 1 июля 2021 г. все предприятия, подлежащие государственному контролю, разделены на шесть категорий рисков: чрезвычайно высокий, высокий, значительный, средний, умеренный и низкий.

Уточняется, что те предприятия, которые не подпадают под категории умеренного, среднего и значительного, могут обратиться в контрольный орган с просьбой о проведении профилактического визита, по итогам которого на компанию не будут наложены штрафы при обнаружении нарушений. «Эта практика активно используется в текущем году в условиях моратория на плановые и внеплановые проверки, который действует до конца 2022 г.», — сказано в сообщении.

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10 марта премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о введении моратория на плановые проверки предприятий до конца 2022 г. Документ стал частью комплекса мер, предложенных правительством для обеспечения устойчивости развития экономики и снижения нагрузки на бизнес в условиях санкций.

О том, что бизнес, который не связан с рисками причинения вреда, необходимо освободить от проверок навсегда, говорил и президент России Владимир Путин во время пленарного заседания Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в июне. Проверки же необходимо сохранить на предприятиях, на которых сохраняется, к примеру, угроза жизни и причинения тяжкого вреда здоровью граждан, угроза обороне страны и безопасности государства, а также угроза возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. При этом контрольные мероприятия должны быть согласованы с органами прокуратуры. Внеплановые проверки также может инициировать президент РФ.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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