В Генпрокуратуре заявили, что большинство проверок бизнеса могут быть отменены навсегда
Генпрокуратура отказывает контролирующим органам в проведении 60% внеплановых проверок бизнеса. Более того, ведомство работает над тем, чтобы отменить большую часть проверок навсегда. Об этом заявил генпрокурор России Игорь Краснов в ходе своего выступления на Восточном экономическом форуме.
«В результате последовательного и принципиального подхода доля отказов прокуроров в согласовании внеплановых проверок в этом году в целом по стране достигла 60%», — сказал Краснов (цитата по ТАСС).
Краснов также заявил об эффективности моратория правительства на проверки бизнеса, который снизил административное давление на компании. Так, были прекращены все плановые контрольные мероприятия в отношении организаций, которые не угрожают жизни и здоровью граждан.
«Непосредственно позиция прокуратуры: меньше проверок — больше пользы для экономики», — подчеркнул Краснов. Он уточнил, что в настоящее время Генпрокуратура совместно с Минэкономразвития и аппаратом правительства работает над отменой большей части проверок бизнеса навсегда.
10 марта премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о введении моратория на плановые проверки предприятий до конца 2022 г. Документ стал частью комплекса мер, предложенных правительством для обеспечения устойчивости развития экономики и снижения нагрузки на бизнес в условиях санкций.
Согласно постановлению, в исключительных случаях проведение проверок допустимо. К примеру, при угрозе жизни и причинения тяжкого вреда здоровью граждан, угрозе обороне страны и безопасности государства, а также при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. При этом контрольные мероприятия должны быть согласованы с органами прокуратуры. Внеплановые проверки также может инициировать президент РФ.
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