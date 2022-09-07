В Генпрокуратуре заявили, что большинство проверок бизнеса могут быть отменены навсегда

Согласно постановлению, в исключительных случаях проведение проверок допустимо. К примеру, при угрозе жизни и причинения тяжкого вреда здоровью граждан, угрозе обороне страны и безопасности государства, а также при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. При этом контрольные мероприятия должны быть согласованы с органами прокуратуры. Внеплановые проверки также может инициировать президент РФ.