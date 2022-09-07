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В Генпрокуратуре заявили, что большинство проверок бизнеса могут быть отменены навсегда

Ведомости

Генпрокуратура отказывает контролирующим органам в проведении 60% внеплановых проверок бизнеса. Более того, ведомство работает над тем, чтобы отменить большую часть проверок навсегда. Об этом заявил генпрокурор России Игорь Краснов в ходе своего выступления на Восточном экономическом форуме.

«В результате последовательного и принципиального подхода доля отказов прокуроров в согласовании внеплановых проверок в этом году в целом по стране достигла 60%», — сказал Краснов (цитата по ТАСС).

Краснов также заявил об эффективности моратория правительства на проверки бизнеса, который снизил административное давление на компании. Так, были прекращены все плановые контрольные мероприятия в отношении организаций, которые не угрожают жизни и здоровью граждан.

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«Непосредственно позиция прокуратуры: меньше проверок — больше пользы для экономики», — подчеркнул Краснов. Он уточнил, что в настоящее время Генпрокуратура совместно с Минэкономразвития и аппаратом правительства работает над отменой большей части проверок бизнеса навсегда.

10 марта премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о введении моратория на плановые проверки предприятий до конца 2022 г. Документ стал частью комплекса мер, предложенных правительством для обеспечения устойчивости развития экономики и снижения нагрузки на бизнес в условиях санкций.

Согласно постановлению, в исключительных случаях проведение проверок допустимо. К примеру, при угрозе жизни и причинения тяжкого вреда здоровью граждан, угрозе обороне страны и безопасности государства, а также при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. При этом контрольные мероприятия должны быть согласованы с органами прокуратуры. Внеплановые проверки также может инициировать президент РФ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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