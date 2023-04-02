Медведев назвал Борреля специалистом по Дню дурака

Ранее газета The Guardian писала, что США, Великобритания, Франция и их сторонники в Совете могут выразить свое несогласие с председательством Москвы, и понизить уровень представительства на мероприятиях, которые будет в течение месяца проводить Россия. До этого в США призвали России «вести себя профессионально», когда она возьмет на себя эту роль.