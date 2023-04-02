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Медведев назвал Борреля специалистом по Дню дурака

Ведомости

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля большим специалистом по части Дня дурака. Таким образом политик отреагировал на высказывание Борреля по повода председательства России в Совбезе ООН, которое началось 1 апреля. 

«Что ж, по части Дня дурака Боррель большой специалист. Это его день», – написал Медведев в Twitter на английском языке.

Боррель до этого заявил, что 1 апреля хорошо сочетается с занятием Россией в этот же день кресла председателя Совбеза ООН. «Несмотря на то, что Россия является постоянным членом Совета Безопасности, она постоянно нарушает саму суть правовых рамок ООН. Евросоюз выступит против любых злоупотреблений со стороны российского председательства», — написал он.

Ранее по теме: Совбез ООН не принял резолюцию России по расследованию подрыва «Северных потоков»

Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский в Telegram-канале заявил, что Россия будет честным брокером, а попытки спровоцировать ее обречены на провал. По его словам в ООН «все-таки действуют международное право и выработанные десятилетиями правила процедуры, а не "порядок, основанный на правилах", которым коллективный Запад пытается международное право подменить».

Ранее  газета The Guardian писала, что США, Великобритания, Франция и их сторонники в Совете могут выразить свое несогласие с председательством Москвы, и понизить уровень представительства на мероприятиях, которые будет в течение месяца проводить Россия. До этого в США призвали России  «вести себя профессионально», когда она возьмет на себя эту роль.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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