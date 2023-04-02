Медведев назвал Борреля специалистом по Дню дурака
Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля большим специалистом по части Дня дурака. Таким образом политик отреагировал на высказывание Борреля по повода председательства России в Совбезе ООН, которое началось 1 апреля.
«Что ж, по части Дня дурака Боррель большой специалист. Это его день», – написал Медведев в Twitter на английском языке.
Боррель до этого заявил, что 1 апреля хорошо сочетается с занятием Россией в этот же день кресла председателя Совбеза ООН. «Несмотря на то, что Россия является постоянным членом Совета Безопасности, она постоянно нарушает саму суть правовых рамок ООН. Евросоюз выступит против любых злоупотреблений со стороны российского председательства», — написал он.
Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский в Telegram-канале заявил, что Россия будет честным брокером, а попытки спровоцировать ее обречены на провал. По его словам в ООН «все-таки действуют международное право и выработанные десятилетиями правила процедуры, а не "порядок, основанный на правилах", которым коллективный Запад пытается международное право подменить».
Ранее газета The Guardian писала, что США, Великобритания, Франция и их сторонники в Совете могут выразить свое несогласие с председательством Москвы, и понизить уровень представительства на мероприятиях, которые будет в течение месяца проводить Россия. До этого в США призвали России «вести себя профессионально», когда она возьмет на себя эту роль.